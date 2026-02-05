Josefina Castellví, la pionera que va portar la ciència catalana fins a l'Antàrtida
- La científica Josefina Castellví ha mort als noranta anys a Barcelona
- RTVE Play recupera programes i documentals amb la seva veu
Llicenciada en Biologia el 1957, Josefina Castellví va iniciar la seva carrera professional a l’Institut de Ciències del Mar l’any 1960, quan encara era conegut com a Institut d’Investigacions Pesqueres. Especialista en bacteriologia marina, el seu interès per l’estudi de microorganismes en ambients extrems la va portar a fixar-se en el continent antàrtic, on va arribar per primera vegada el 1967. En un context en què la presència femenina als laboratoris era molt limitada, va obrir camí en un àmbit científic especialment exigent.
La seva vinculació amb l’Antàrtida va ser clau en l’organització de la recerca espanyola en aquest territori. Castellví va participar en l’impuls del programa científic antàrtic a partir de 1984 i va dirigir la Base Antàrtica Espanyola de l’illa Livingston entre 1989 i 1997. Durant aquells anys va formar part de les primeres campanyes amb el vaixell Las Palmas i, posteriorment, amb l’oceanogràfic polar Hespérides. En total, va dur a terme prop de trenta campanyes oceanogràfiques i més de cinc expedicions a l’Antàrtida.
RTVE com a testimoni de la seva trajectòria
La trajectòria de Josefina Castellví també ha quedat reflectida en diferents continguts de RTVE Catalunya. Programes de televisió, entrevistes radiofòniques i documentals permeten recuperar la seva experiència a l’Antàrtida i la seva tasca divulgadora, més enllà de l’actualitat informativa.
El programa Noms propis, disponible a RTVE Play, ofereix un retrat biogràfic de la científica, amb un repàs a la seva vocació, al seu recorregut professional i a la passió per la recerca en condicions extremes.
Anys abans, el 2013, Castellví també havia participat en el programa Gent de paraula on ens va mostrar el seu vessant més personal, en una conversa centrada en la seva trajectòria vital i en els valors que han marcat la seva carrera científica.
La seva veu també és present a El matí de Ràdio 4, on va reflexionar sobre la recerca oceanogràfica, la divulgació científica i el paper de les dones en la ciència, reforçant el seu perfil com a referent més enllà de l’àmbit estrictament acadèmic.
Arxiu recuperat de RTVE Catalunya
RTVE Catalunya ha recuperat recentment diversos documents de l’arxiu històric que aporten una visió directa del treball de Castellví a l’Antàrtida. Les imatges mostren la científica en plena activitat sobre el terreny, el funcionament de les campanyes oceanogràfiques i escenes quotidianes a la Base Antàrtica Espanyola, on va exercir com a cap de base.
Entre els materials recuperats hi ha també una entrevista enregistrada a Barcelona el 1988, en què recorda una expedició antàrtica del CSIC, així com documents visuals que il·lustren el lideratge i la dimensió humana de la recerca en un entorn aïllat.
En una entrevista alny anys noranta en el mític programa 'La barbería', Castellví reflexiona sobre els reptes de la recerca en condicions extremes i sobre el paper de la comunitat científica espanyola en l’àmbit internacional.
Memòria científica en format documental
El documental Los recuerdos del hielo, dirigit per Albert Solé i emès per TVE Catalunya i al programa Imprescindibles de La 2, acompanya Castellví en el seu retorn al continent blanc coincidint amb el 25è aniversari de la Base Antàrtica Espanyola. La peça recupera la memòria d’anys de recerca i de vida en un entorn extrem, i consolida la seva figura com a referent de la ciència antàrtica.
A través d’aquests continguts, la figura de Josefina Castellví continua present com a referent de la recerca científica i de la divulgació vinculada a l’Antàrtida.