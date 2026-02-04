Horario, dónde ver en TV y dónde es la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

El viernes 6 de febrero a las 20:00 horas (hora peninsular) tiene lugar la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina. Es el pistoletazo de salida a las competiciones que se desarrollarán hasta el 22 de febrero de 2026.

La ceremonia será transmitida en directo por canales de televisión de todo el mundo y plataformas de streaming. La duración estimada está en torno a las dos horas y media, aproximadamente. El tema principal será la 'Armonía' entre culturas y generaciones y el objetivo es reflejar la unión entre la montaña y la ciudad, con especial promoción de los valores de paz, la inclusión y, sobre todo, el espíritu olímpico.

Actuaciones de Mariah Carey, Andrea Bocelli y Laura Pausini La estrella internacional invitada a la ceremonia será Mariah Carey y, además, podremos disfrutar de algunas de las mejores voces de la música italiana como Andrea Bocelli y Laura Pausini. Completan el elenco de artistas que participarán Sabrina Impacciatore y Pierfrancesco Favino. También habrá un guiño a la música clásica, con el pianista Lang Lang y la soprano Cecilia Bartoli.

Dónde se celebra la Ceremonia de Inauguración Será la primera vez en la historia que le celebra en varias sedes. Aunque el protagonismo principal estará en el Estadio de San Siro de Milán, también participarán atletas desde Cortina d’Ampezzo, Livigno y Predazzo, para facilitar la presencia de todos sin necesidad de trasladarse. Otra de las novedades es que se encenderán dos pebeteros, uno en Milán y otro en Cortina d’Ampezzo. El diseño está claramente inspirado en Leonardo da Vinci, simulando un sol mecánico que se abre alrededor de la llama olímpica. Iconos del esquí italiano como el mítico Alberto Tomba y Deborah Compagnoni serán los encargados de encenderlos, cada uno en su ciudad natal.