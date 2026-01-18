Estos son los estrenos de RTVE Play de la semana del 19 al 25 de enero
- Disfruta de la oferta de la plataforma, que incluye programas exclusivos y mucho cine
- Las mejores series, películas y documentales, gratis y en streaming en RTVE Play
Nueva semana, nuevos contenidos en RTVE Play. ¡No te pierdas ninguno de los programas exclusivos de la plataforma! Disfruta de lunes a jueves de Open Play, que vuelve una semana más con Ángela Fernández, Lara Palma, Inés Hernand y Taka Gómez, pero eso no es todo. Está el horno para bollos saca nueva entrega para empezar bien la semana y Al cielo con ella acaba la semana por todo lo alto con un nuevo programa. Si lo que buscas son películas pero no sabes por dónde empezar, te recomendamos dos de las últimas incorporaciones al catálogo de cine RTVE Play. Esta es la agenda de lo que podrás ver en RTVE Play del lunes 19 al domingo 25 de enero.
Open Play (de lunes 19 a jueves 22 de enero)
Una nueva forma de entender el entretenimiento que combina lo mejor de la televisión, el pódcast y el streaming. Una ventana de contenido nativo digital que emite en directo de lunes a jueves en RTVE Play a partir de las 18:30 horas. Lo capitanean Ángela Fernández, Lara Palma y Taka Gómez.
Open Play cuenta con algunos de los nombres más consolidados del entretenimiento en España como Héctor de Miguel, Ignatius Farray o Miguel Maldonado. Podcast, el podcast, La palestra candente, Señoras con visón, El brain... son algunos de los contenidos de los que podrás disfrutar.
Está el horno para bollos: Programa 6 de la temporada 3 (lunes 19 de enero)
La periodista y comunicadora Nerea Pérez de las Heras y la divulgadora Judith Tiral presentan este videopodcast, un espacio donde las mujeres lesbianas y bisexuales puedan sentirse representadas, escuchadas y, sobre todo, celebradas. Las invitadas acuden esta temporada al programa para reflexionar sobre una amplia variedad de temas relevantes para la comunidad LGBTQ+, desde experiencias personales y relaciones, hasta cultura pop y denuncia social, siempre con el tono cercano y divertido que caracteriza a sus presentadoras. Nerea Pérez de las Heras y Judith Tiral no estarán solas. A lo largo de los episodios contaremos con invitadas que destacan en sus diversos campos profesionales y que son referentes para muchas mujeres.
Hacemos un repaso de la figura de la mujer queer en el arte y la literatura con Eugenia Tenenbaum y Ana Garriga en 'Está el horno para bollos'....
Al cielo con ella: Programa 15 (domingo 25 de enero)
La cómica y escritora Henar Álvarez se sienta en el trono de Al cielo con ella, un espacio de entrevistas gamberro, irreverente, transgresor y reivindicativo al más puro estilo Henar. El escenario del programa será testigo del paso de invitadas e invitados populares con entrevistas cargadas de humor en las que se escucharán las voces de mujeres que tienen mucho que contar. No te pierdas el nuevo programa.
Cine: Carmina o revienta
Carmina Barrios se pone a las órdenes de Paco León, su hijo, en su debut como actriz, un papel que le dio la Biznaga de Plata a la mejor actriz. Carmina, una señora de cincuenta y ocho años, después de sufrir varios robos, inventa una manera de recuperar los ochenta jamones que le han robado, para que su familia pueda seguir adelante.
Cine: Misión Imposible. Protocolo fantasma
Altas dosis de acción en la apasionante cuarta entrega de la saga de Tom Cruise. Esta vez, el agente Ethan Hunt, acusado de un atentado terrorista con bombas contra el Kremlin, es desautorizado junto con el resto de la organización al iniciar el Presidente el "Protocolo Fantasma". Abandonado a su suerte y sin recursos, Ethan tiene que encontrar el modo de rehabilitar el buen nombre de su agencia e impedir un nuevo ataque. Para complicar aún más las cosas, Ethan se ve obligado a embarcarse en esta misión con un equipo de compañeros del IMF fugitivos, cuyos motivos personales no conoce del todo.
Canales temáticos
Si tienes ganas de más, en RTVE Play puedes disfrutar de nuestros canales temáticos en directo. La plataforma ofrece canales como RTVE La Revuelta, durante las 24 horas del día; RTVE Cocina, un canal que explora el mundo de la gastronomía; RTVE Somos cine, que recuerda las mejores películas españolas; RTVE Saber y ganar, dedicado al concurso más longevo de la televisión; y RTVE Conciertos de Radio 3, con las actuaciones más míticas de estos últimos 30 años de programa. Disfruta también del canal temático Salón de té La Moderna, que ofrece durante 24 horas los episodios de la exitosa serie.