Estos son los estrenos de RTVE Play de la semana del 19 al 25 de enero

Nueva semana, nuevos contenidos en RTVE Play. ¡No te pierdas ninguno de los programas exclusivos de la plataforma! Disfruta de lunes a jueves de Open Play, que vuelve una semana más con Ángela Fernández, Lara Palma, Inés Hernand y Taka Gómez, pero eso no es todo. Está el horno para bollos saca nueva entrega para empezar bien la semana y Al cielo con ella acaba la semana por todo lo alto con un nuevo programa. Si lo que buscas son películas pero no sabes por dónde empezar, te recomendamos dos de las últimas incorporaciones al catálogo de cine RTVE Play. Esta es la agenda de lo que podrás ver en RTVE Play del lunes 19 al domingo 25 de enero.

Open Play (de lunes 19 a jueves 22 de enero) Una nueva forma de entender el entretenimiento que combina lo mejor de la televisión, el pódcast y el streaming. Una ventana de contenido nativo digital que emite en directo de lunes a jueves en RTVE Play a partir de las 18:30 horas. Lo capitanean Ángela Fernández, Lara Palma y Taka Gómez. Open Play cuenta con algunos de los nombres más consolidados del entretenimiento en España como Héctor de Miguel, Ignatius Farray o Miguel Maldonado. Podcast, el podcast, La palestra candente, Señoras con visón, El brain... son algunos de los contenidos de los que podrás disfrutar.

Está el horno para bollos: Programa 6 de la temporada 3 (lunes 19 de enero) La periodista y comunicadora Nerea Pérez de las Heras y la divulgadora Judith Tiral presentan este videopodcast, un espacio donde las mujeres lesbianas y bisexuales puedan sentirse representadas, escuchadas y, sobre todo, celebradas. Las invitadas acuden esta temporada al programa para reflexionar sobre una amplia variedad de temas relevantes para la comunidad LGBTQ+, desde experiencias personales y relaciones, hasta cultura pop y denuncia social, siempre con el tono cercano y divertido que caracteriza a sus presentadoras. Nerea Pérez de las Heras y Judith Tiral no estarán solas. A lo largo de los episodios contaremos con invitadas que destacan en sus diversos campos profesionales y que son referentes para muchas mujeres.

Al cielo con ella: Programa 15 (domingo 25 de enero) La cómica y escritora Henar Álvarez se sienta en el trono de Al cielo con ella, un espacio de entrevistas gamberro, irreverente, transgresor y reivindicativo al más puro estilo Henar. El escenario del programa será testigo del paso de invitadas e invitados populares con entrevistas cargadas de humor en las que se escucharán las voces de mujeres que tienen mucho que contar. No te pierdas el nuevo programa.

Cine: Carmina o revienta Carmina Barrios se pone a las órdenes de Paco León, su hijo, en su debut como actriz, un papel que le dio la Biznaga de Plata a la mejor actriz. Carmina, una señora de cincuenta y ocho años, después de sufrir varios robos, inventa una manera de recuperar los ochenta jamones que le han robado, para que su familia pueda seguir adelante.