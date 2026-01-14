La historia paranormal de Selena en Edibumburgo: "Noté que alguien me estaba cortando el pie"

Son dos iconos del pop español. Hace 25 años, Sonia y Selena estrenaron uno de los hits del verano: "Yo quiero bailar". Con este tema, el dúo intentó representar a España en el Festival de la Canción de Eurovisión 2001 a través de Eurocanción. Precisamente, aquella canción dio nombre a su único álbum, Yo quiero bailar. Con este disco llegaron a vender más de 1.500.000 copias en España y Latinoamérica durante el verano de 2001, lo que les valió varios discos de Oro y de Platino.

En 2025, el dúo regresó por todo lo alto y se convirtió en participante del Benidorm Fest con "REINAS". Antes de esto, según contaron en el Late Xou con Marc Giró, también se volvieron a unir cuando se cumplían diez años de su gran éxito. "Fue un refresco, el single y ya. Yo estaba en Ibiza", comenta Selena. Por su parte, Sonia explica que ella "estaba bailando toda la noche". "A partir de ahí seguí haciendo cosas. Me quedé en la compañía y seguí sacando otros discos. Entonces yo dije 'gracias', porque mira, es una cosa que me llevo", añade.

¿Por cuánto dinero vendió Selena su disco de platino? Se convirtieron en todo un fenómeno, tanto que el presentador catalán ha confesado que hace poco se encontró un CD de Sonia y Selena en una gasolinera. Con su primer trabajo consiguieron discos de Oro y de Platino, pero solo una de las dos conserva el Platino. "Lo vendí. ¿Qué iba a hacer con un cuadro en la pared? Soy viajera", ha expresado Selena en el Late Xou. A lo que Sonia apunta que, después de enterarse de lo que ganó su compañera, se lo está planteando. "Fueron miles. Yo no me quedé corta. Además, lo adorné con el casete y el CD. Dije: "te doy el pack". Lo puse en una app y lo compró una fan. Justamente un amigo mío me dijo: "madre mía, con esta chica tienes la jubilación hecha". ¿Cuánto debió de ganar la artista con la venta? La pregunta ha quedado en el aire, pero Sonia ha querido dejarle un mensaje a esa fan por si suena la flauta: "Te invito a que me compres mi disco, que también tengo la ropa original de "Yo quiero bailar"".