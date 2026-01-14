La historia paranormal de Selena en Edibumburgo: "Noté que alguien me estaba cortando el pie"
Son dos iconos del pop español. Hace 25 años, Sonia y Selena estrenaron uno de los hits del verano: "Yo quiero bailar". Con este tema, el dúo intentó representar a España en el Festival de la Canción de Eurovisión 2001 a través de Eurocanción. Precisamente, aquella canción dio nombre a su único álbum, Yo quiero bailar. Con este disco llegaron a vender más de 1.500.000 copias en España y Latinoamérica durante el verano de 2001, lo que les valió varios discos de Oro y de Platino.
En 2025, el dúo regresó por todo lo alto y se convirtió en participante del Benidorm Fest con "REINAS". Antes de esto, según contaron en el Late Xou con Marc Giró, también se volvieron a unir cuando se cumplían diez años de su gran éxito. "Fue un refresco, el single y ya. Yo estaba en Ibiza", comenta Selena. Por su parte, Sonia explica que ella "estaba bailando toda la noche". "A partir de ahí seguí haciendo cosas. Me quedé en la compañía y seguí sacando otros discos. Entonces yo dije 'gracias', porque mira, es una cosa que me llevo", añade.
¿Por cuánto dinero vendió Selena su disco de platino?
Se convirtieron en todo un fenómeno, tanto que el presentador catalán ha confesado que hace poco se encontró un CD de Sonia y Selena en una gasolinera. Con su primer trabajo consiguieron discos de Oro y de Platino, pero solo una de las dos conserva el Platino. "Lo vendí. ¿Qué iba a hacer con un cuadro en la pared? Soy viajera", ha expresado Selena en el Late Xou. A lo que Sonia apunta que, después de enterarse de lo que ganó su compañera, se lo está planteando.
"Fueron miles. Yo no me quedé corta. Además, lo adorné con el casete y el CD. Dije: "te doy el pack". Lo puse en una app y lo compró una fan. Justamente un amigo mío me dijo: "madre mía, con esta chica tienes la jubilación hecha". ¿Cuánto debió de ganar la artista con la venta? La pregunta ha quedado en el aire, pero Sonia ha querido dejarle un mensaje a esa fan por si suena la flauta: "Te invito a que me compres mi disco, que también tengo la ropa original de "Yo quiero bailar"".
¿Quién de las dos trabaja de médium?
Jugando a uno de los particulares juegos de Marc Giró, de repente el presentador lanza la siguiente afirmación: "Trabajo como coach vibracional y médium". Rápidamente, Selena responde que es ella. El catalán quiso saber más sobre este tema y la castellonense le hizo un pequeño resumen. "Desde pequeña tengo habilidades psíquicas más despiertas de lo natural. Veo y escucho en un porcentaje, quizás un poquito más amplio que una persona normal. Todo eso lo utilizo para ayudar a las personas, incluso en investigaciones en medicina", explica.
También comenta que es más sensible de lo habitual. Por ejemplo, Marc le dice que si una persona a su lado ha fumado un porro, ella expresa que va "drogada perdida", y lo mismo le ocurre si alguien bebe alcohol a su lado. Esto tiene su explicación: "Tengo la facilidad de leer a las personas en todo su campo, ya sea a nivel físico, de lenguaje no verbal o energético. Entonces, cuando yo siento a la otra persona, siento todo". A esto, además, se suma que percibe cosas extrasensoriales. De hecho, le ocurrió algo extraño durante un tour en Edimburgo.
"Me estaban explicando todas las barbaridades que habían hecho allí y, de repente, estando quieta, sentí como si me cortaran el pie. Me quité el zapato sintiendo como si tuviera sangre. No vi nada, me lo volví a poner y otra vez", relata. Ante esta situación, la cantante decidió parar el tour y preguntar si en esa zona se habían cometido masacres. Le contestaron que allí, precisamente, había habido una guillotina. "Es que noto que alguien me está cortando un pie. Y claro, en el campo energético, aunque no lo tengas, lo sigues notando". Ante esto, Marc Giró no se ha cortado y le ha preguntado por las energías en el programa. "Esta vez que has venido, mucho mejor, pero la anterior por aquí había un par de muertitos".