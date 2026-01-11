Avance semanal de 'Valle Salvaje' del 19 de enero: una noticia y un invitado sacuden el valle

La semana pasada ha terminado en lagrimas en 'Valle Salvaje', con la imagen de Luisa abandonando este hermoso y peligroso lugar. Esta semana, Atanasio se propone dar un paso adelante en su relación con Matilde cuando noticias que llegan de la corte dejan a Bárbara sin respiración. Pero eso no es todo: conoceremos a alguien que llega del pasado con un objetivo en mente...

Capítulo 331 del lunes 12 de enero Atanasio, junto a Matilde, se planta en palacio para revelar al duque su relación, pero ¿cómo reaccionará este? Mientras, Pedrito intenta animar a Bárbara, que confiesa cuánto echa de menos a Leonardo. Es entonces cuando llega una noticia que deja a Bárbara sin aliento… ¿Qué ha pasado con Leonardo?

Capítulo 332 del martes 13 de enero José Luis reúne a la familia para anunciar lo ocurrido en Burgos… y la noticia cae como una bomba. Nadie queda indiferente. Mientras, Alejo, firme y valiente, encara a su padre con una decisión inesperada: quien debe marcharse del valle no es Luisa…

Capítulo 333 del miércoles 14 de enero Presionada por José Luis, Victoria advierte a Dámaso del riesgo de enfrentarse al futuro consejero real. Pero él, desafiante, deja claro a Mercedes que no teme a nadie. En la Casa Pequeña, todo se detiene cuando una misiva urgente llega para Luisa… ¿qué noticias trae?

Capítulo 334 del jueves 15 de enero Gracias a Alejo, Bárbara recibe la carta que confirma una traición que destroza su corazón… Mientras, Dámaso hace una ofensiva que obliga a Victoria a plantarle cara… Pero la reacción de su esposo deja a la Salcedo temblando. ¿Hasta dónde llegará Dámaso?