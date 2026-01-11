Avance semanal de 'Valle Salvaje' del 19 de enero: una noticia y un invitado sacuden el valle
La semana pasada ha terminado en lagrimas en 'Valle Salvaje', con la imagen de Luisa abandonando este hermoso y peligroso lugar. Esta semana, Atanasio se propone dar un paso adelante en su relación con Matilde cuando noticias que llegan de la corte dejan a Bárbara sin respiración. Pero eso no es todo: conoceremos a alguien que llega del pasado con un objetivo en mente...
Capítulo 331 del lunes 12 de enero
Atanasio, junto a Matilde, se planta en palacio para revelar al duque su relación, pero ¿cómo reaccionará este? Mientras, Pedrito intenta animar a Bárbara, que confiesa cuánto echa de menos a Leonardo. Es entonces cuando llega una noticia que deja a Bárbara sin aliento… ¿Qué ha pasado con Leonardo?
Capítulo 332 del martes 13 de enero
José Luis reúne a la familia para anunciar lo ocurrido en Burgos… y la noticia cae como una bomba. Nadie queda indiferente. Mientras, Alejo, firme y valiente, encara a su padre con una decisión inesperada: quien debe marcharse del valle no es Luisa…
Capítulo 333 del miércoles 14 de enero
Presionada por José Luis, Victoria advierte a Dámaso del riesgo de enfrentarse al futuro consejero real. Pero él, desafiante, deja claro a Mercedes que no teme a nadie. En la Casa Pequeña, todo se detiene cuando una misiva urgente llega para Luisa… ¿qué noticias trae?
Capítulo 334 del jueves 15 de enero
Gracias a Alejo, Bárbara recibe la carta que confirma una traición que destroza su corazón… Mientras, Dámaso hace una ofensiva que obliga a Victoria a plantarle cara… Pero la reacción de su esposo deja a la Salcedo temblando. ¿Hasta dónde llegará Dámaso?
Capítulo 335 del viernes 16 de enero
Victoria ejerce de mensajera y, temerosa, le transmite al duque la última demanda de Dámaso… ¡es lo último que se esperaba! Esa misma noche, una visita inesperada sacude palacio… El pasado ha regresado a Valle Salvaje.