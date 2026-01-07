Hora y dónde ver en TV el octavo programa de Hasta el fin del mundo: la meta se acerca

Ya se ha acabado la Navidad. Comienza un nuevo año y para llevar mejor el mes de enero, vuelve Hasta el fin del mundo. El programa presentado por Paula Vázquez afronta su recta final. Dentro de poco sabremos quienes son los ganadores de este gran reto que empezó a mediados del pasado noviembre. Yolanda Ramos y Ainoa Olivares Ramos, Alba Carrillo y Cristina Cifuentes, Jedet y Andrea Compton, Rocío Carrasco y Anabel Dueñas, NIA y J Kbello, Aldo Comas y José Lamuño se adentraban en esta aventura donde viajan por toda América Latina, sin usar aviones ni teléfonos, en una experiencia que cambiará sus vidas para siempre. ¿Qué pasará este jueves en el programa?

Hasta el fin del mundo: De Mar de Plata a Puerto Varas En esta penúltima etapa, las seis parejas intentarán desplazarse de Argentina a Chile, mientras el dinero y paciencia no dejan de escasear. El final está cada vez más cerca y algunos de los participantes no saben si podrán continuar con la carrera. El presupuesto de Yolanda Ramos y su sobrina Ainoa es tan limitado que no saben si podrán seguir en la aventura. El hambre aparece y Ushuaia se aleja cada vez más. La dificultad para enlazar autobuses se convierte en un obstáculo para todos. Los precios del transporte son altos y cuadrar los números ya es una hazaña en sí misma. Llegar a Puerto Varas, la puerta de entrada a la Patagonia chilena, se complicará. Pero no todo van a ser problemas. En este trayecto, Jedet descubrirá una nueva vocación por el baloncesto y Andrea Compton se tatuará un bus como recuerdo imborrable de este viaje. Alba Carrillo y Cristina Cifuentes se encargarán de la limpieza del dinosaurio más grande de Argentina, y Anabel Dueñas se emocionará al ordeñar vacas, porque el recuerdo de su abuela difuminará su miedo a los animales. Por su parte, Aldo Comas y José Lamuño convertirán esta parte del camino en una simbiosis total entre ambos.

Inés Hernand vuelve con Exceso de equipaje Exceso de equipaje también se tomó un descanso por las Navidades. Esta semana nuestra querida peluche, Inés Hernand tendrá la oportunidad de recibir en su querido sets a Jedet y Andrea Compton. Durante esta charla entre amigas, la pareja de Hasta el fin del mundo desvelará lo mejor de esta aventura en común. Recuerda que programa estará disponible desde la mañana del 8 de enero en RTVE Play y se emitirá en La 1 de TVE después de la etapa. Para calentar te dejamos el último episodio con José Lamuño. Exceso de equipaje Exceso de equipaje - Programa 5 - José Lamuño Inés Hernand recibe en el salón de 'Exceso de Equipaje' a José Lamuño, concursante de 'Hasta el fin del mundo'.... Ver ahora