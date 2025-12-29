La boda fallida de Matilde y Atanasio fue un duro golpe para la pareja. La ilusión y la felicidad del día más importante de sus vidas se vieron truncadas por la intervención de la duquesa de Valle Salvaje. Lo que nadie imaginaba es que detrás de este daño también se encontraba un rostro conocido: Martín.

Un regreso al valle que tiene un precio La vuelta de Martín a 'Valle Salvaje' y su comportamiento raro, hizo saltar las alertas de todos. Lo que nadie sabía era lo que estaba ocultando el hermano de Matilde. Su regreso fue el resultado de un pacto secreto con Victoria, la duquesa de Valle Salvaje, quien le permitió volver a cambio de vigilar y detallar los movimientos de su hermana. "No me equivoqué al readmitirte. Sabía que cumplirías con tu parte del trato", le ha dicho Victoria, dejando claro que su control sobre el valle sigue siendo absoluto: "Hagan lo que hagan, yo siempre me entero de todo lo que ocurre en este valle, y en este caso ha sido gracias a ti". Martín ha estado actuando como puente entre ambos bandos todo este tiempo mientras Matilde y Atanasio preparaban su boda en secreto para evitar el sabotaje de la duquesa. Sin embargo, según ha advertido Victoria, el acuerdo entre ellos está lejos de haber terminado: "Recordarte que esto no ha terminado. Quiero saber los movimientos de tu hermana y del secretario de mi esposo". La duquesa ha terminado felicitando a Martín: "Enhorabuena, has hecho un gran trabajo", mientras Martín no ha podido ocultar el peso de la traición que ha llevado a cabo. El doloroso secreto de Martín en 'Valle Salvaje' RTVE