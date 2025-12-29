El doloroso secreto de Martín en 'Valle Salvaje'
- Detrás del sabotaje de la boda de Matilde y Atanasio se encuentra un rostro inesperado
La boda fallida de Matilde y Atanasio fue un duro golpe para la pareja. La ilusión y la felicidad del día más importante de sus vidas se vieron truncadas por la intervención de la duquesa de Valle Salvaje. Lo que nadie imaginaba es que detrás de este daño también se encontraba un rostro conocido: Martín.
Un regreso al valle que tiene un precio
La vuelta de Martín a 'Valle Salvaje' y su comportamiento raro, hizo saltar las alertas de todos. Lo que nadie sabía era lo que estaba ocultando el hermano de Matilde. Su regreso fue el resultado de un pacto secreto con Victoria, la duquesa de Valle Salvaje, quien le permitió volver a cambio de vigilar y detallar los movimientos de su hermana. "No me equivoqué al readmitirte. Sabía que cumplirías con tu parte del trato", le ha dicho Victoria, dejando claro que su control sobre el valle sigue siendo absoluto: "Hagan lo que hagan, yo siempre me entero de todo lo que ocurre en este valle, y en este caso ha sido gracias a ti".
Martín ha estado actuando como puente entre ambos bandos todo este tiempo mientras Matilde y Atanasio preparaban su boda en secreto para evitar el sabotaje de la duquesa. Sin embargo, según ha advertido Victoria, el acuerdo entre ellos está lejos de haber terminado: "Recordarte que esto no ha terminado. Quiero saber los movimientos de tu hermana y del secretario de mi esposo". La duquesa ha terminado felicitando a Martín: "Enhorabuena, has hecho un gran trabajo", mientras Martín no ha podido ocultar el peso de la traición que ha llevado a cabo.
Un Martín extraño
La actitud de Martín a su regreso despertó inquietud en todos los que lo conocen. Sus intentos por frenar la boda de Matilde y Atanasio se repitieron una y otra vez, siempre con excusas aparentemente razonables. Primero, aseguró que con Luisa aún en prisión no era el momento adecuado para una celebración. Más tarde, utilizó el derrumbe del techo de la ermita como argumento para insistir en que la pareja debía esperar. Por otro lado, su comportamiento con Pepa y con su amigo Francisco tampoco ha pasado desapercibido y es que Martín se ha mostrado frío y distante con ambos por la cercanía que aparentemente han desarrollado en su ausencia.
Con la verdad a la luz, ahora se puede entender la actitud extraña de Martín: un conflicto interno que ha tenido que mantener en silencio. Aunque ha recuperado su lugar en el valle, junto a Pepa y Francisco, el precio que ha pagado es demasiado alto. La pregunta ahora es inevitable: ¿Podrá Martín soportar el peso de la culpa? ¿Terminará Matilde sabiendo que su propio hermano impidió que pudiera casarse? No te pierdas 'Valle Salvaje' de lunes a viernes a las 17:35 h en La 1 y RTVE Play.