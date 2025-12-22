Horario y dónde ver el séptimo programa de 'Hasta el fin del mundo': ganadores de etapa, recorrido y recta final

Hasta el fin del mundo, conducido por Paula Vázquez, ajusta su calendario de emisión debido a la programación especial de Navidad. Este martes 23 de diciembre será el día en el que los concursantes se enfrentarán a serios contratiempos derivados de la escasez de recursos económicos y los problemas de movilidad. Sin embargo, su llegada a Buenos Aires despertará vivencias intensas. ¡Todo puede cambiar en los últimos kilómetros de su aventura!

De Corrientes a Mar del Plata: así será el fin de etapa

Yolanda Ramos y su sobrina Ainoa Olivares afrontan una situación límite: apenas les queda una pequeña parte del presupuesto inicial y desconocen cuánto tiempo podrán mantenerse en la competición. Aun así, la experiencia de conocer Buenos Aires se presenta como un aliciente que compensa los obstáculos.

A medida que avanzan las etapas, todos los participantes empiezan a notar el impacto emocional del trayecto. Aquellos que consigan alcanzar Mar del Plata, uno de los destinos vacacionales más emblemáticos del litoral atlántico, habrán superado ya gran parte del itinerario previsto al comienzo del reto.

Mientras tanto, el objetivo final (Ushuaia) parece cada vez más cercano. En este punto del viaje no solo se valora la distancia recorrida, sino también la habilidad para administrar cada gasto. Con el cansancio acumulado y los recursos bajo mínimos, cada decisión se vuelve crucial y solo quienes demuestren mayor determinación lograrán completar la travesía.