Horario y dónde ver el séptimo programa de 'Hasta el fin del mundo': ganadores de etapa, recorrido y recta final
- Los concursantes llegan a Corrientes y afrontan los últimos kilómetros de su recorrido por Argentina
- No te pierdas un nuevo programa cada semana en La 1 y RTVE Play
Hasta el fin del mundo, conducido por Paula Vázquez, ajusta su calendario de emisión debido a la programación especial de Navidad. Este martes 23 de diciembre será el día en el que los concursantes se enfrentarán a serios contratiempos derivados de la escasez de recursos económicos y los problemas de movilidad. Sin embargo, su llegada a Buenos Aires despertará vivencias intensas. ¡Todo puede cambiar en los últimos kilómetros de su aventura!
De Corrientes a Mar del Plata: así será el fin de etapa
Yolanda Ramos y su sobrina Ainoa Olivares afrontan una situación límite: apenas les queda una pequeña parte del presupuesto inicial y desconocen cuánto tiempo podrán mantenerse en la competición. Aun así, la experiencia de conocer Buenos Aires se presenta como un aliciente que compensa los obstáculos.
A medida que avanzan las etapas, todos los participantes empiezan a notar el impacto emocional del trayecto. Aquellos que consigan alcanzar Mar del Plata, uno de los destinos vacacionales más emblemáticos del litoral atlántico, habrán superado ya gran parte del itinerario previsto al comienzo del reto.
Mientras tanto, el objetivo final (Ushuaia) parece cada vez más cercano. En este punto del viaje no solo se valora la distancia recorrida, sino también la habilidad para administrar cada gasto. Con el cansancio acumulado y los recursos bajo mínimos, cada decisión se vuelve crucial y solo quienes demuestren mayor determinación lograrán completar la travesía.
Exceso de equipaje: la previa que necesitas para ponerte al día
En paralelo, esta semana se estrena una nueva entrega del videopodcast Exceso de equipaje, en la que Inés Hernand charla con el actor José Lamuño. Durante la conversación, el invitado repasa los momentos más especiales compartidos en esta aventura junto a su pareja en la aventura, Aldo Comas.
Horario y dónde ver Hasta el fin del mundo
Con Paula Vázquez al frente y un grupo de participantes formado por Yolanda Ramos, Ainoa Olivares Ramos, Alba Carrillo, Cristina Cifuentes, Jedet, Andrea Compton, Rocío Carrasco, Anabel Dueñas, NIA, J Kbello, Aldo Comas y José Lamuño, Hasta el fin del mundo adapta para España el formato internacional ‘Race Across the World’, creado originalmente por la BBC.
