Programación de deportes gratis en RTVE Play: semana del 22 de diciembre de 2025

Jugadores de fútbol sala españoles celebran un gol, abrazándose y mostrando alegría. Uno lleva el dorsal 9 y el nombre "P. RAMÍREZ" en la camiseta.
Fran Mena
Fran Mena

RTVE Play continúa con su apuesta con el mejor deporte gratuito con la llegada del invierno y la Navidad. Disfruta gratis del fútbol, fútbol sala, baloncesto, voleibol y atletismo desde el lunes 22 al domingo 28 de diciembre. La plataforma de vídeo bajo demanda y streaming emitirá esta semana la Supercopa femenina de voleibol o LaLiga FC Futures, entre otras competiciones que podrás ver gratis y en directo en RTVE Play. ¿Quieres saber todos los eventos deportivos que puedes ver en RTVE Play en los próximos días? ¡Consulta nuestra agenda semanal!

Lunes 22 de diciembre

  • 18:00 horas. Fútbol sala. Partido amistoso: Serbia - España

Martes 23 de diciembre

No hay directos programados

Miércoles 24 de diciembre

No hay directos programados

Jueves 25 de diciembre

No hay directos programados

Viernes 26 de diciembre

  • 13:30 horas. Ciclocross. Copa del Mundo

Sábado 27 de diciembre

  • 10:30 horas. Fútbol. LaLiga FC Futures: 8 partidos
  • 15:00 horas. Baloncesto. Liga U22. Jornada 13: Real Madrid - Fundación CB Canarias
  • 17:00 horas. Fútbol. LaLiga FC Futures: 8 partidos

Domingo 28 de diciembre

  • 10:30 horas. Fútbol. LaLiga FC Futures: 8 partidos
  • 11:00 horas. Baloncesto. Liga Femenina Endesa. Jornada 13: Cadí La Seu - Spar Girona
  • 12:25 horas. Atletismo. Cross Internacional
  • 17:40 horas. Atletismo. San Silvestre de León
  • 18:30 horas. Fútbol. LaLiga FC Futures: 4 partidos de cuartos de final
  • 19:00 horas. Voleibol. Supercopa femenina. Final: Heidelberg Volkswagen - Avarca de Menorca
