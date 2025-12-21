Programación de deportes gratis en RTVE Play: semana del 22 de diciembre de 2025

RTVE Play continúa con su apuesta con el mejor deporte gratuito con la llegada del invierno y la Navidad. Disfruta gratis del fútbol, fútbol sala, baloncesto, voleibol y atletismo desde el lunes 22 al domingo 28 de diciembre. La plataforma de vídeo bajo demanda y streaming emitirá esta semana la Supercopa femenina de voleibol o LaLiga FC Futures, entre otras competiciones que podrás ver gratis y en directo en RTVE Play. ¿Quieres saber todos los eventos deportivos que puedes ver en RTVE Play en los próximos días? ¡Consulta nuestra agenda semanal!

Lunes 22 de diciembre 18:00 horas. Fútbol sala. Partido amistoso: Serbia - España

Martes 23 de diciembre No hay directos programados

Miércoles 24 de diciembre No hay directos programados

Jueves 25 de diciembre No hay directos programados

Viernes 26 de diciembre 13:30 horas. Ciclocross. Copa del Mundo

Sábado 27 de diciembre 10:30 horas. Fútbol. LaLiga FC Futures: 8 partidos

15:00 horas. Baloncesto. Liga U22. Jornada 13: Real Madrid - Fundación CB Canarias

17:00 horas. Fútbol. LaLiga FC Futures: 8 partidos