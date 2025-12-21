Programación de deportes gratis en RTVE Play: semana del 22 de diciembre de 2025
RTVE Play continúa con su apuesta con el mejor deporte gratuito con la llegada del invierno y la Navidad. Disfruta gratis del fútbol, fútbol sala, baloncesto, voleibol y atletismo desde el lunes 22 al domingo 28 de diciembre. La plataforma de vídeo bajo demanda y streaming emitirá esta semana la Supercopa femenina de voleibol o LaLiga FC Futures, entre otras competiciones que podrás ver gratis y en directo en RTVE Play. ¿Quieres saber todos los eventos deportivos que puedes ver en RTVE Play en los próximos días? ¡Consulta nuestra agenda semanal!
Lunes 22 de diciembre
- 18:00 horas. Fútbol sala. Partido amistoso: Serbia - España
Martes 23 de diciembre
No hay directos programados
Miércoles 24 de diciembre
No hay directos programados
Jueves 25 de diciembre
No hay directos programados
Viernes 26 de diciembre
- 13:30 horas. Ciclocross. Copa del Mundo
Sábado 27 de diciembre
- 10:30 horas. Fútbol. LaLiga FC Futures: 8 partidos
- 15:00 horas. Baloncesto. Liga U22. Jornada 13: Real Madrid - Fundación CB Canarias
- 17:00 horas. Fútbol. LaLiga FC Futures: 8 partidos
Domingo 28 de diciembre
- 10:30 horas. Fútbol. LaLiga FC Futures: 8 partidos
- 11:00 horas. Baloncesto. Liga Femenina Endesa. Jornada 13: Cadí La Seu - Spar Girona
- 12:25 horas. Atletismo. Cross Internacional
- 17:40 horas. Atletismo. San Silvestre de León
- 18:30 horas. Fútbol. LaLiga FC Futures: 4 partidos de cuartos de final
- 19:00 horas. Voleibol. Supercopa femenina. Final: Heidelberg Volkswagen - Avarca de Menorca