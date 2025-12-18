Un castillo y dos fantasmas: la experiencia paranormal de Aldo Comas y José Lamuño en 'Hasta el fin del mundo'

Aldo Comas y José Lamuño están disfrutando del camino en Hasta el fin del mundo, priorizando la vivencia frente a la rapidez por escalar en el ranking del programa. En esta etapa han elegido la 'Ruta del azúcar' por San Salvador de Jujuy y Ledesma, que incluye dormir en el Castillo de San Lorenzo, cerca de la ciudad de Salta. Es verdad que la experiencia de alojarse en una fortaleza de ese tipo puede ser atrayente, pero Aldo y José se encuentran con unos detalles -importantes- que no esperaban.

Por ubicar: el Castillo de San Lorenzo es una casona de finales del siglo XIX y que actualmente funciona como hotel y restaurante rodeado de naturaleza. Cuenta con jardines y piscina y es uno de los destinos turísticos más populares cerca de la ciudad de Salta. La gastronomía es otro de los atractivos de esta estancia y también la disfrutan los concursantes de Hasta el fin del mundo.

05.01 min Hasta el fin del mundo - Aldo y José forjan su amistad en el Salar

Cuando Aldo y José llegan a esta fortaleza, ya ha anochecido. La persona que trabaja en el servicio les cuenta una leyenda que circula sobre este alojamiento. “Hace 40 años que hay fantasmas, pero son buenos. Son dos niños. Muchas visitas de acá los vieron. Es una nena y un varón", asegura la mujer que les está mostrando el camino a su habitación.

Aldo cuenta que cree en los fantasmas, pero que no le dan miedo; sin embargo, José tiene sus reticencias. "Yo, depende. Si de repente, estoy aquí solo y se empiezan a apagar y a encender las luces o se cierran las puertas, me cago, ¿tú no?", le pregunta José a su compañero de equipo ante la posibilidad de que escuchen las voces de los dos niños fantasmas que, se supone, habitan el castillo.

Encuentran una 'mazmorra' En plena noche, tanto José como Aldo recorren los inmensos pasillos del castillo y descubren una especie de mazmorra con cadenas. Los concursantes deciden no quedarse mucho tiempo allí, aunque siguen indagando. Un hueco con una escalera llama su atención y van a mirar qué es lo que hay en ese especie de túnel... De momento, no han escuchado las voces de los dos niños fantasmas que, supuestamente, habitan este castillo, así que deciden volverse a la cama para intentar descansar un poco. A los dos les merece la pena una experiencia que, sin duda, no olvidarán.