Dolor, miedo y los fenómenos paranormales marcan la etapa más imprevisible del viaje por 'Hasta el fin del mundo'

El viaje ha puesto a prueba la resistencia física y emocional de los participantes de Hasta el fin del mundo. Yolanda Ramos tuvo que hacer una parada de emergencia por el fuerte dolor abdominal de su sobrina Ainoa Olivares. Por su parte, NIA y J Kbello se enfrentaron a la espectacular y peligrosa fauna salvaje del Bañado de la Estrella. El equipo de Rocío Carrasco y Anabel Dueñas demostró su capacidad de sacrificio al trabajar duro en una carbonería para reponer su presupuesto.

Mientras, Jedet y Andrea Compton se tomaron un respiro probándose vestidos de novia y de fiesta en Salta. La noche se tornó escalofriante para Aldo Comas y José Lamuño al investigar ruidos y pasadizos en una casa "habitada por fantasmas". Finalmente, Alba Carrillo y Cristina Cifuentes protagonizaron un divertido y torpe encuentro con el tango en una plaza local. Una etapa que nos recuerda que la aventura está llena de imprevistos, desde el malestar físico hasta las sorpresas culturales y paranormales. ¡Te lo contamos todo!

Alba y Cristina bailan tango en Salta Alba Carrillo y Cristina Cifuentes han sabido tomarse un respiro de la dureza del viaje en la vibrante ciudad de Salta. La pareja disfrutó del ambiente nocturno de la plaza central, donde fueron atraídas por el ritmo y la pasión del tango. La expolítica se mostró entusiasmada por la belleza del baile, mientras que su compañera no dudó en lanzarse al centro del baile, aceptando la invitación de un lugareño. A pesar de su inexperiencia, Alba se entregó al ritmo, buscando ser "arrastrada" por su compañero de baile y pidiendo "algo sexy", terminando la demostración con una cómica caída al suelo que desató las risas de todos. Un momento de diversión y conexión cultural que recargó las energías de ambas. 02.32 min Hasta el fin del mundo - Cristina y Alba: Clases intensivas de tango en Salta

Aldo y José: una noche de "espíritus" en Ledesma La búsqueda de alojamiento en la Sala Calilegua, Ledesma, se convirtió en una experiencia paranormal para Aldo Comas y José Lamuño. La casona colonial, con su atmósfera misteriosa y muebles antiguos, vino acompañada de la inquietante revelación de la anfitriona: la casa está habitada por los fantasmas de dos niños que corren por los pasillos. Lejos de intimidarse, Aldo y José se lanzaron a la aventura con una cámara. Tras oír ruidos, se adentraron en unos pasadizos subterráneos, donde los escalofriantes sonidos y una cadena clavada en la pared desataron el pánico en José, culminando en una huida precipitada y entre risas por los estrechos túneles, añadiendo un toque de terror y humor a su recorrido. 03.16 min Hasta el fin del mundo - Aldo y José: Una noche de fantasmas

Rocío y Anabel, mineras por un día en Monte Quemado El equipo formado por Rocío Carrasco y Anabel Dueñas ha demostrado su gran espíritu de trabajo y su capacidad de adaptación al detenerse en Monte Quemado para reponer sus menguados fondos. La pareja se adentró en una carbonería donde trabajaron duro extrayendo el carbón vegetal de los tradicionales hornos de barro, conocido por su alto poder calorífico y utilizado para los famosos asados argentinos. Bajo un sol intenso y cubiertas de hollín, Rocío y Anabel no perdieron el humor y la energía, llegando a cantar y bailar para animarse. El dueño de la carbonería recompensó su esfuerzo con 80 pesos argentinos (aproximadamente 47,20€), un ingreso que les da un importante respiro económico para continuar su viaje. 03.35 min Hasta el fin del mundo - Rocío y Anabel: Jornada laboral en una carbonería

NIA y J Kbello exploran el Bañado de la Estrella entre fauna salvaje NIA y J Kbello han protagonizado uno de los momentos más relajantes y a la vez aventureros del programa. La pareja tuvo la oportunidad de recorrer el Bañado de la Estrella, uno de los humedales más importantes de Argentina, un auténtico paraíso de biodiversidad. La belleza del paisaje, con sus palmeras y abundante fauna, les hizo olvidar las dificultades del camino. Sin embargo, la calma se rompió con el avistamiento de un caimán a escasos metros, lo que generó un momento de alta tensión para NIA. Mientras que J Kbello, en un arrebato de adrenalina, se atrevió a meterse en las aguas, aunque su incursión fue breve tras un susto con un objeto o animal sumergido. El equipo concluyó la experiencia calificando el lugar como un "paraíso" y una de las "mejores experiencias" de la aventura hasta el momento. 03.08 min Hasta el fin del mundo - J Kbello y Nia: Baño entre caimanes en Argentina

Jedet y Andrea : El "alma de realeza" florece entre vestidos de novia El equipo de Jedet y Andrea Compton se permitió un momento de descanso y fantasía durante su paso por Salta. Las participantes hicieron una parada en una tienda de ropa para probarse vestidos de novia y de fiesta, un paréntesis lúdico en la dureza del viaje. Jedet protagonizó uno de los momentos más emotivos al ponerse un vestido de novia rosa y lucir una tiara. Su compañera se dedicó a animar y elogiar a Jedet actuando como su confidente y cómplice en este juego de roles, llegando a derramar alguna lágrima falsa que se colocaba en los ojos cuando Jedet no miraba, para que pareciera emocionada por la belleza de su compañera, generando un momento cómico entre ellas. La escena, cargada de humor y sensibilidad, sirvió a ambas para recargar energías y reafirmar el vínculo que las une, antes de retomar la carrera. 03.49 min Hasta el fin del mundo - Jedet se viste de novia