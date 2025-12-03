Rocío Carrasco desvela aquello que hizo "por primera vez" en 'Hasta el fin del mundo': "Mi madre no me dejaba"
- Rocío Carrasco y Anabel Dueñas se muestran entusiasmadas con su experiencia en Hasta el fin del mundo y repetirían sin dudar
"Mi alma se ha quedado en Costa Rica. Te despierta los sentidos a un nivel que yo no había experimentado nunca". Así resume Anabel Dueñas su experiencia en Hasta el fin del mundo. La cantante cordobesa ha sido la pareja de Rocío Carrasco en este viaje por el continente americano. Ambas han acudido al sofá de Inés Hernand en Exceso de equipaje.
La pareja de concursantes, que había fraguado una gran amistad en los últimos años a raíz del musical que rinde homenaje a Rocío Jurado, ha vivido todo tipo de experiencias en las semanas de su viaje. Como por ejemplo comer carne de llama: "Nos dijeron que era un guiso y pensamos que era ternera con patatas. Yo comí y cuando acabamos, me preguntaron que qué tal llama", recuerda Rocío Carrasco, que explica además que en esos días convivían con esos animales en numerosos escenarios.
"Nunca había montado en metro"
Rocío Carrasco, cuya infancia y adolescencia en los 80 y 90 fue prácticamente telegrafiada por la prensa del corazón por la gran notoriedad de su madre, ha podido vivir además experiencias inéditas para ella, como montar en metro: "Mi madre no me dejaba coger un autobús o un metro. Para mí, haberme montado en el metro o en autobús ha sido muy significativo. De hecho, tengo varias excursiones pendientes en el metro de Madrid", ha explicado ante el asombro de Inés Hernand.
Pero no solo en el transporte público ha disfrutado del anonimato Rocío Carrasco, también por el hecho de bailar en la calle, como hizo en Cali, "sin que me miren ni los perros". Y es que para la hija de Rocío Jurado esta aventura en los países de habla hispana del continente sudamericano ha sido también un viaje por los recuerdos de su madre: "Recordé en un hotel que me había alojado con mi madre y nos rebajaron 500 dólares... Mi madre era la regateadora número uno del universo".
Sus imprescindibles en la maleta
El momento más divertido de esta quedada de tres amigas para contarse un viaje ha llegado cuando Inés Hernand les ha pedido que muestren sus imprescindibles para este viaje y muchos de ellos tenían que ver con la higiene. "He limpiado todos los baños", ha confesado Anabel Dueñas tras mostrar su espray con una mezcla casera de agua y lejía.
Y ahí ha llegado otra de las confesiones de Rocío Carrasco que ha conseguido vencer en este viaje: su miedo a usar inodoros fuera de casa: "Sé que es malísimo, pero me puedo aguantar todo el día", ha dicho. Para remediar esa situación durante el viaje, Carrasco ha mostrado una funda higiénica para las superficies de los inodoros: "Las he comprado por miles y por cientos", ha bromeado con Inés Hernand.
Las invitadas también han lanzado su wish list de invitados para posteriores ocasiones de Hasta el fin del mundo. Y antes de despedirse, Carrasco y Dueñas han respondido sin dudar que se apuntarían a una segunda edición del programa. Incluso si fuera en el continente asiático. "Yo ya estoy estudiando chico cantonés", ha asegurado Anabel Dueñas.