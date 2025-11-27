El interesante debate que propone 'Antígona': "¿Hasta dónde te arriesgarías tú a poner tu vida en peligro?"

Andrea Jiménez, Ignatius y las niñas del colegio Sagrada Familia han sido las protagonistas del último episodio de Un nuevo sendero hasta el manantial, uno de los videopódcast del nuevo proyecto Open Play. La dramaturga ha presentado su versión de la obra de teatro Antígona, escrita originalmente en el siglo V a.C.

La dramaturga ha abierto el debate que ha centrado la conversación, uno que propone el clásico del teatro: "¿Hasta dónde me arriesgo yo a poner mi vida en peligro?". Las opiniones de las chicas, que han participado de forma muy activa en el pódcast, han sido de lo más variado e interesante.

"Yo no he nacido para compartir el odio, sino el amor" La charla ha oscilado desde la justicia, la locura, los totalitarismos... El nuevo formato de Ignatius que trata de acercar la filosofía, desde el humor, a los más jóvenes. Otra de las frases de la obra: "Yo no he nacido para compartir el odio, sino el amor", ha dado pie a opiniones sobre el concepto de enemigo. Ignatius ha dejado una de las reflexiones del episodio: "Hasta qué punto tener muy claro que alguien es tu enemigo, que hay una persona a quien nunca le cederías la palabra, es una derrota mía personal. Significa que yo también he fracasado". Un nuevo sendero hasta el manantial Un nuevo sendero hasta el manantial - Episodio 4 - Revisando 'Antígona' En este nuevo episodio, Ignatius Farray charla con jóvenes y niños sobre una de las obras más representadas de la historia. Para ello invita a Andr... Ver ahora