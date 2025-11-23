Maya Hansen desvela cómo Lady Gaga le cambió la vida: "Cuando leímos el email pensamos que era coña"

Lady Gaga es una de las artistas más internacionales del panorama musical. Además de ser icónica por su música que no deja indiferente a nadie, también lo es por sus looks. El estilo de la estadounidense es extravagante y multifacético, caracterizado por constantes cambios de look, prendas icónicas y atrevidas y una evolución constante desde la moda vanguardista hasta un estilo más natural. En 2011, la ganadora de un premio Oscar acudió a un programa de televisión de máxima audiencia en Estados Unidos con un corsé de la diseñadora española Maya Hansen. Este hecho cambió la carrera profesional de la reina de los corsés y así se lo ha contado a Henar Álvarez en Al cielo con ella.

Lady Gaga y Henar Álvarez comparten diseñadora En cada programa, Henar Álvarez siempre deja boquiabierto a cualquiera con sus looks. Lo que no sabíamos es que la presentadora madrileña comparte diseñadora con la intérprete de "Abracadra", "Poker Face" o "Bad Romance". "Para quien no lo sepa, este corsé que llevo puesto es tuyo, lo diseñaste tú, y esta pieza y no otra igual, lo llevó la mismísima Lady Gaga", ha explicado Henar. A lo que Maya Hansen apunta que tiene ADN de la cantante. Ante esto, Álvarez quiso indagar sobre cómo fue esa unión laboral entre Lady Gaga y Hansen. "Fue hace unos cuantos años y recuerdo que fue la asistente de la asistente, Nicola Formichetti, que para quien no lo sepa es un crack dentro del mundo de la moda. Nos escribió recuerdo Brandon Maxwell y recuerdo que el email ponía Lady Gaga by Maya Hansen", ha revelado la diseñadora. Sin embargo, ella cuando lo leyó pensó que era una coña. "No lo era, querían un corsé para un programa de máxima audiencia en Estados Unidos. No lo teníamos y rebuscamos en el archivo y dijimos 'vamos a mandarle cuatro o cinco a ver si suena la flauta'". ¿Y qué pasó? A partir de ahí les cambió la carrera y todo fluyó. ““

El corsé siempre tuvo "mala fama" Maya Hansen está especializada en esta pieza, por eso la llaman la reina de los corsés. Su pasión nació gracias a un festival que asistió en Alemania. "En una tienda en Londres me lo probé. Yo había hecho corpiños y copias de lo que era un corsé, pero hasta que no me lo puse no descubrir que lo que yo era amante de la arquitectura, de las prendas arquitectónicas". La diseñadora reconoce que luciendo un corsé te ves más realzada como lucir un zapato de tacón. El corsé apareció en Occidente en el siglo XVI. Como bien dice Henar Álvarez, esta prenda tiene muy mala fama porque durante un tiempo fue un símbolo de opresión. Sin embargo, ahora esta tendencia se ha resignificado. "Básicamente diciendo que ahora nos lo ponemos porque queremos, por decisión nuestra y nadie nos lo impone y porque nos da la gana", ha explicado Maya recibiendo la ovación del público. La presentadora de Al cielo con ella recuerda que a la primera mujer que vio un corsé combinado con un traje fue a Madonna. "Detrás de esto hay un claro mensaje: me pongo una prenda hiperfemenina con una masculina para decir que soy la jefa, nada está al azar en ese vestuario".