Estos son los estrenos de cine de la semana del 17 de noviembre que puedes ver gratis en RTVE Play

RTVE Play ofrece gratis las mejores películas online. Esta semana llegan nuevos estrenos de cine para todos los gustos, disponibles en la plataforma sin coste y para ver cuándo y donde quieras. Solo necesitas registrarte para acceder al catálogo completo y no perderte ninguna novedad. Descubre aquí los títulos que se incorporan esta semana a RTVE Play y disfruta de cine gratuito en streaming.

Un dólar por los muertos (lunes 17 de noviembre a las 12:05 horas en La 2 y RTVE Play) La cruenta Guerra de Secesión acaba de terminar. Un pistolero descreído y atormentado, acompañado de un amigo más bien pintoresco, se dispone a buscar una sustanciosa partida de oro que el ejército de la Confederación ocultó durante la contienda. Será una tarea difícil, por cuanto el tesoro se halla en unas tierras dominadas por hordas de bandidos.

Los caballeros de la mesa cuadrada y sus locos seguidores (lunes 17 de noviembre a las 22:10 horas en La 2 y RTVE Play) Los caballeros de la mesa cuadrada y sus locos seguidores es una comedia británica de 1975 dirigida por Terry Gilliam y Terry Jones, miembros de Monty Python. La película parodia la leyenda del rey Arturo y sigue a Arturo y sus peculiares caballeros en la misión de encontrar el Santo Grial. A través de humor absurdo, sátiras históricas y situaciones surrealistas, el grupo recorre un reino lleno de peligros ridículos, personajes estrambóticos y escenas memorables. Considerada un clásico del humor inglés, destaca por su estilo irreverente, su creatividad visual y su influencia duradera en la comedia moderna.

Mejor... imposible (lunes 17 de noviembre a las 23:35 horas en La 2 y RTVE Play) Melvin Udall (Jack Nicholson), un escritor maniático que padece un trastorno obsesivo-compulsivo, es el ser más desagradable y desagradecido que uno pueda tener como vecino en Nueva York. Entre sus rutinas está la de comer todos los días en una cafetería, donde le sirve Carol Connelly (Helen Hunt), camarera y madre soltera. Simon Nye (Greg Kinnear), un artista gay que vive en el apartamento contiguo al de Melvin, sufre constantemente su homofobia. De repente, un buen día, Melvin tiene que hacerse cargo de un pequeño perro aunque detesta los animales. La compañía del animal contribuirá a suavizar su carácter.

Quince horcas para un asesino (martes 18 de noviembre a las 12:05 horas en La 2 y RTVE Play) Acusados injustamente por el asesinato de tres mujeres, los miembros de dos bandas rivales se unen para poder sobrevivir a la caza a la que son sometidos por todo el pueblo. Y huyendo, llegan hasta un fuerte abandonado en el que intentarán defenderse de los ataques del grupo que les persigue.

Los despiadados (miércoles 19 de noviembre a las 12:10 horas en La 2 y RTVE Play) Un ex-confederado y sus hijos planean usar el dinero que han robado para resucitar la Confederación.

Dodge, ciudad sin ley (jueves 20 de noviembre a las 12:00 horas en La 2 y RTVE Play) Kansas, 1866. Un forastero (Errol Flynn) intenta imponer el orden y la justicia en Dodge City, una próspera ciudad a la que llega el ferrocarril, pero que está dominada por un cacique y su banda de pistoleros. En su empeño cuenta con el apoyo de la sobrina del médico local (Olivia de Havilland).

The quiet girl (jueves 20 de noviembre a las 22:10 horas en La 2 y RTVE Play) La Irlanda rural, 1981. Cáit es una reservada niña de nueve años que está desatendida por parte de su pobre, disfuncional y demasiado numerosa familia. Se enfrenta en silencio con dificultades en la escuela y en casa, y ha aprendido a pasar desapercibida para cuantos la rodean. Cuando llega el verano y se acerca la fecha del parto de su madre, Cáit es enviada a vivir con unos parientes lejanos. Sin saber cuándo volverá a casa, se queda en el hogar de unos desconocidos sin más pertenencias que la ropa que lleva puesta. Poco a poco, y gracias a los cuidados de la familia Kinsella, Cáit realiza notables progresos y descubre una nueva forma de vivir. Pero en esta casa donde reina el afecto y no parece haber secretos, ella descubre una dolorosa verdad.

Mientras dure la guerra (jueves 20 de noviembre a las 23:45 horas en La 2 y RTVE Play) España. Verano de 1936. El célebre escritor Miguel de Unamuno decide apoyar públicamente la sublevación militar que promete traer orden a la convulsa situación del país. Inmediatamente es destituido por el gobierno republicano como rector de la Universidad de Salamanca. Mientras, el general Franco consigue sumar sus tropas al frente sublevado e inicia una exitosa campaña con la secreta esperanza de hacerse con el mando único de la guerra. La deriva sangrienta del conflicto y el encarcelamiento de algunos de sus compañeros provoca que Unamuno empiece a cuestionar su postura inicial y a sopesar sus principios. Cuando Franco traslada su cuartel a Salamanca y es nombrado Jefe del Estado en la zona nacional, Unamuno acude a su Palacio, decidido a hacerle una petición.

Gladiator (viernes 21 de noviembre a las 22:00 horas en La 1 y RTVE Play) En el año 180, el Imperio Romano domina todo el mundo conocido. Tras una gran victoria sobre los bárbaros del norte, el anciano emperador Marco Aurelio (Richard Harris) decide transferir el poder a Máximo (Russell Crowe), bravo general de sus ejércitos y hombre de inquebrantable lealtad al imperio. Pero su hijo Cómodo (Joaquin Phoenix), que aspiraba al trono, no lo acepta y trata de asesinar a Máximo.

Espérame en el cielo (viernes 21 de noviembre a las 22:45 horas en La 2 y RTVE Play) España, finales de los años 40. Paulino Alonso es un hombre corriente, propietario de una ortopedia, que por su casual parecido con el dictador Francisco Franco es raptado y entrenado para la operación Jano. Su familia le da por muerto, e invocan su alma por medio del espiritismo con resultados negativos, lo que les hace sospechar que está desaparecido, pero no muerto.

Cinderella man (viernes 21 de noviembre 00:25 horas en La 1) Basada en una historia real. Después de haberse retirado del boxeo, James J. Braddock decidió volver al cuadrilátero, en la época de la Gran Depresión, para poder alimentar a su familia. No era un boxeador con talento, pero su coraje, sacrificio y dignidad lo llevaron hasta la cumbre.

Cómo perder a un chico en 10 días (sábado 22 de noviembre a las 15:55 horas en La 1 y RTVE Play) Andie Anderson es una periodista que debe terminar un reportaje poco usual y dispone tan sólo de diez días. Se trata de escribir, basándose en experiencias de primera mano, sobre las cosas que las mujeres hacen sin querer y que provocan el alejamiento de los hombres. Para ello tiene que conseguir que un chico se enamore de ella y luego cometer todos los errores posibles para que la deje. El hombre elegido es el cotizado soltero Benjamin Barry, que precisamente acaba de apostar con el director de la agencia de publicidad en la que trabaja que es capaz de hacer que una mujer se enamore de él en diez días.

¿Dónde vas Alfonso XII? (sábado 22 de noviembre a las 19:07 horas en La 1 y RTVE Play) Alfonso de Borbón y su prima María de las Mercedes de Orleans se enamoran y, aunque las familias de ambos no mantienen buenas relaciones, los jóvenes se casan cuando Alfonso se convierte en rey de España.

El caso Miranda (sábado 22 de noviembre a las 22:00 horas en La 1 y RTVE Play) En 1963, Patricia Weir, de dieciocho años, es secuestrada y brutalmente violada. Comprometida a encarcelar a su agresor, Ernesto Miranda, el sistema legal estadounidense destruye la vida de Patty al tiempo que ella desencadena una ley que transformará la nación.

Al descubierto (sábado 22 de noviembre a las 00:00 horas en La 1 y RTVE Play) En 2017 dos reporteras del New York Times, Megan Twohey y Jodi Kantor, publicaron una investigación periodística sobre los abusos sexuales del famoso productor Harvey Weinstein que desencadenó el movimiento #Metoo en todo el mundo y rompió décadas de silencio sobre el tema de las agresiones sexuales en Hollywood.

La carrera de las chicas de Appleton (sábado 22 de noviembre a las 2:00 horas en La 1 y RTVE Play) Penny regresa a su hogar de la infancia para el Show de Appleton y su 'famosa' carrera de patatas, pero se indigna al ver que el premio para hombres es de 2.000 dólares y para mujeres solo de 200 y decide corregir esta injusticia.

Misión hostil (domingo 23 de noviembre a las 22:00 horas en La 1 y RTVE Play) Reaper es un piloto de drones de la Fuerza Aérea que apoya una misión especial en el sur de Filipinas. Tras ver movimiento en la jungla durante su reconocimiento aéreo, la situación toma un vuelco inesperado. El equipo de tierra, en el que se encuentran el sargento Kinney y sus compañeros, es atacado de manera fulminante y capturado por un grupo de insurgentes. Reaper tiene 48 horas para remediar lo que se ha convertido en una salvaje operación de rescate de alto riesgo.

Fatum (domingo 23 de noviembre a las 23:00 horas en La 2 y RTVE Play)) Sergio (Luis Tosar) tiene graves problemas con el juego. Tras jurar a su esposa que no volvería a caer, recibe un soplo sobre un supuesto amaño de un partido de futbol e, incapaz de cumplir su promesa, regresa a la casa de apuestas con la intención de recuperar todo el dinero perdido. El soplo resulta ser cierto y por fin su suerte va a cambiar… pero Alejo (Aron Piper) con un pasado salpicado también por el juego irrumpe armado en el local. Pablo (Alex García) francotirador del GEO, es presionado por la comisaria Costa (Elena Anaya) para prestar servicio en el atraco. Pero la cabeza del GEO está en otro sitio, en el hospital, donde la vida de su hijo pende de un hilo. El destino hace que Sergio y Pablo se vean envueltos en un atraco a una casa de apuestas, donde un disparo cambiará sus vidas para siempre.

El maestro del agua (domingo 23 de noviembre a las 23:45 horas en La 1 y RTVE Play) Aventura épica ambientada cuatro años después de la batalla de Gallipoli de 1915, en Turquía, un país inmerso en plena Primera Guerra Mundial. Tras perder a su desconsolada esposa, el granjero australiano Connor viaja a Estambul para descubrir qué ha pasado con sus tres hijos, todos declarados años atrás desaparecidos en combate. Durante su búsqueda forja una relación con una hermosa mujer turca, propietaria del hotel en el que se hospeda. Aferrado a la esperanza y con ayuda de un oficial turco, Connor se embarca en un viaje a través del país para intentar descubrir la verdad acerca del destino de sus hijos.