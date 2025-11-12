El zasca de la infanta Margarita de Borbón a Nacho Duato: “Estás muy equivocado”

Nacho Duato se sentó en el sofá del Late Xou con Marc Giró para ofrecer una de las entrevistas más esperadas del momento tras su negativa a visitar cualquier otro programa. El destacado bailarín y coreógrafo sigue construyendo su incansable carrera ahora como director artístico del ballet del Teatro Mijáilovski de San Petersburgo. Con él descubrimos sus increíbles anécdotas junto a la realeza europea, el curioso desayuno que toma cada mañana o el cóctel que tiene a su nombre. Además, igual que nos tiene acostumbrados en sus redes sociales, dejó un recado para algún que otro político de este país.

El encontronazo entre Nacho Duato y la Infanta Margarita de Borbón

En un punto de la entrevista, Marc Giró le mostró a Nacho Duato varias imágenes de personajes con los que el bailarín comparte algún momento destacado. Cuando aparecieron la reina Sofía de Grecia y la infanta Margarita de Borbón, Nacho Duato aseguró que la que fuera consorte de España durante casi cuatro décadas le parece una gran persona, aparte de ser "la reina más pura de toda Europa". Ambos han coincidido en varias ocasiones a lo largo de los años, pero Nacho recuerda en especial una vez que él actuaba en Romeo y Julieta y se presentó la reina Sofía con la infanta Margarita.

Cuando se dio cuenta de su presencia, pensó que no era normal llevar a una persona ciega a ver un ballet. Una vez acabó la función, el bailarín se acercó a ellas y la reina, educadamente, se disculpó por la ausencia de su marido. Nacho contestó que no lo esperaba para nada, asegurando que al Rey solo le gustaban las regatas y poco más, pero lo que le extrañaba era que se hubiera presentado con una persona ciega. La infanta Margarita saltó rápidamente y le dijo que estaba muy equivocado: “Veo un 5% y cuando sales solo veo sombras, pero tú eres el más elástico”. Con ese encuentro se ganó la gracia del bailarín, que la recuerda como una persona muy culta y reconoce que es su favorita de la familia real: “Yo creo que, como no ve, no sabe el desastre que hay”, añadió Nacho Duato.

