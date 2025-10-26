'¿Algo Que Declarar?': Venganzas, amantes y bailes en la última entrega del programa de Pablo Chiapella
Dos valientes participantes han cruzado la puerta de embarque del amor de ¿Algo que declarar? con el propósito de encontrar una conexión auténtica. En sus maletas no solo han traído esperanzas, también secretos capaces de encender la chispa o frenar el camino. Las sensaciones se han disparado de inmediato: entre confesiones sorprendentes y vueltas inesperadas, el desenlace ha sido un tanto trágico, pues ambos viajeros han partido los vuelos en solitario.
Demasiada marcha para esta relación
El primer pasajero en aparecer ha sido Carlos, originario de Cuenca y actualmente residente en Madrid. Se ha definido como un chico independiente al que le gusta pasar tiempo solo. Busca a alguien que rompa su racha de solo haber tenido rollos, ya que ahora quiere algo más estable. Tres chicas jóvenes han sido sus pretendientas: Patricia, que busca alguien protector y con sentido común; Mireia, que quiere chicos con la cabeza bien amueblada y que no sean "unga unga"; y Leire, que sueña con un compañero con planes de futuro, gracioso y directo.
La primera en ser eliminada ha sido Mireia, junto a su maleta anónima que ha revelado un carácter vengativo, algo que no se ha tomado nada bien. Después, Leire la ha acompañado, tras confesarse culpable de haber creado cuentas falsas para comprobar la fidelidad de sus parejas. Finalmente, Patricia ha permanecido, con una confesión peculiar: su madre es su asesora sentimental.
Carlos ha abierto su maleta roja con la declaración definitiva: "Me encanta salir de fiesta y perderme. He estado cinco días seguidos de marcha". Una confesión que a Patricia no le ha hecho gracia, ya que trabaja como chica de imagen en discotecas y precisamente quiere dejar atrás ese mundo. Su respuesta ha sido negativa.
Amor de adolescente adulto
El segundo y último viaje del programa ha comenzado con Jesús, madrileño de 68 años. Un hombre sencillo, sin rarezas, que ha confesado su gran pasión: el baile. Tanto le entusiasma que ha dedicado diez años a enseñarlo. "Si te gusta bailar, congeniaremos", asegura. Busca una relación seria, de las de antes.
Tres señoras lo han esperado para conocerlo: Mayte, para quien el físico importa, pero lo que más le enamora es la mente; Mayka, que desea un hombre comunicativo y que no la aburra; y Carmen, que rechaza barrigones y futboleros.
La primera en despedirse ha sido Mayka, cuya maleta anónima ha revelado que llegó a pesar más de 140 kilos. Tras ella, ha partido Mayte, al descubrirse que compartió amante con su mejor amiga. Carmen ha superado el check-in pese a admitir que ha espiado el móvil de su pareja.
En la recta final, Jesús ha abierto su maleta roja y ha confesado que su casa parece la de un adolescente: ropa tirada en el sofá y la cama siempre deshecha. A Carmen, amante del orden, no le ha hecho ninguna gracia, y con su maleta lista, ha decidido viajar sola.
Dónde y cuándo ver ¿Algo Que Declarar?
El décimo episodio de ¿Algo Que Declarar? ya está disponible en RTVE Play. Disfrútalo cuando quieras, desde cualquier dispositivo y sin restricciones horarias.