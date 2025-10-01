Salvador Illa convida Lleó XIV a visitar la Sagrada Família l'any vinent
- El president de la Generalitat manté una audiència privada amb el papa Lleó XIV a la Casa Pontifícia del Vaticà
- Illa convida el Papa amb motiu del centenari de la defunció de l'arquitecte Antoni Gaudí
El president Salvador Illa s’ha reunit amb el papa Lleó XIV en una audiència privada al Vaticà. El president català ha aprofitat per convidar-lo la inauguració de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família el 10 de juny, coincidint amb el centenari de la mort d’Antoni Gaudí. "Ho pendrà en consideració", ha assegurat el president català a la sortida de la reunió.
A la trobada també han assistit el conseller de Justícia i Qualitat Democràtica de la Generalitat, Ramon Espadaler, i l'ambaixadora d'Espanya al Vaticà, Isabel Celaá. "Ens ha dit que no estava en condicions de confirmar-ho. És normal amb la seva agenda, però a mi m'ha semblat que ho prendrà en consideració. En fi, a veure si això finalment es pot produir", ha dit Salvador Illa, que ha definit l'audiència de molt emocionant.
“🔴 El president Illa afirma que ha tingut una audiència "molt emocionant" amb el papa Lleó XIV al Vaticà.— RTVE Notícies (@rtvenoticies) October 1, 2025
🗣️ I assegura que li ha traslladat la "realitat" de Catalunya | @cafedidees_rtve pic.twitter.com/rc7K7Rz8iH“
El president català també ha aprofitat per abordar temes com el Mil·lenari del monestir de Montserrat. La trobada coincideix amb la programació cultural conjunta entre Montserrat i el Festival de Peralada.
Crisi de Gaza i polarització
Durant la conversa, Illa i Lleó XIV han abordat la crisi humanitària a Gaza, destacant la importància de respectar la missió de la Flotilla que es dirigeix cap a la Franja. El president ha subratllat la necessitat de combatre la polarització global i promoure els valors de l’humanisme cristià, mentre que el papa ha compartit un missatge inspirador de pau, diàleg i convivència. No s’ha parlat del procés independentista ni de la llei d’amnistia, tot i coincidir amb el vuitè aniversari de l’1-O.
“☕ Com ha anat l'audiència del president Illa amb el papa Lleó XIV al Vaticà?— Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) October 1, 2025
🎙️ Tots els detalls amb Begoña Alegría, corresponsal de TVE | @AlegriaBegoa
📲 https://t.co/MrTxQlnBeM pic.twitter.com/9du2p15tTS“
La visita ha inclòs diversos obsequis institucionals i personals al Sant Pare, com una reproducció de la Torre de la Mare de Déu, llibres sobre Catalunya i les parròquies de Barcelona, estoles confeccionades per internes de Wad-Ras, embotits catalans i oli amb Denominació d’Origen.
Viatge de tres dies a Roma
La trobada amb el papa s'emmarca en el viatge que el president fa a la capital italiana fins divendres i que combina agenda institucional i cultural. Illa té previstes trobades amb el president de la regió del Lazio, Francesco Rocca, i l'alcalde de Roma, Roberto Gualtieri. Amb aquest últim participarà en el Festival delle città, una cita anual impulsada per la Lega delle Autonomie Locali (ALI) que reuneix centenars de dirigents municipals i regionals per debatre estratègies polítiques de futur.