The District 2025 obre portes a Barcelona sense protestes i amb el focus en la crisi de l'habitatge
- El saló immobiliari reuneix més de 14.000 directius i 450 experts internacionals al recinte Gran Via de Fira de Barcelona
- El congrés posa el focus en la manca d'habitatge assequible i les oportunitats d'inversió al mercat europeu
El saló immobiliari internacional The District ha inaugurat aquest dimarts la seva quarta edició al recinte Gran Via de Fira de Barcelona, amb una participació rècord de més de 14.000 directius i 450 especialistes internacionals. L'esdeveniment, que s'allargarà fins a l'1 d'octubre, es consolida com un dels principals punts de trobada del sector immobiliari europeu.
Enguany, el congrés compta amb la presència de 357 firmes que inclouen fons d'inversió, fons sobirans, bancs, socimis, grans tenidors, promotors, consultores, gestors de propietats i administracions públiques. Els organitzadors esperen que el certamen serveixi per generar noves oportunitats de negoci i tancar transaccions estratègiques entre els participants.
Un dels protagonistes destacats d'aquesta edició és Itàlia, que participa com a país convidat, aportant la seva visió sobre el desenvolupament urbà i les polítiques d'habitatge.
La crisi de l'habitatge, al centre del debat
El tema central del congrés és la manca d'habitatge assequible a Europa. Representants del Banc Europeu d'Inversions, de la Federació de Promotors Immobiliaris de França i de l'associació Build Europe, entre altres, debaten les polítiques que s'estan impulsant des de la Unió Europea per fer front a aquesta problemàtica creixent.
Els experts posen en comú les estratègies per fomentar la construcció d'habitatge social, la col·laboració publicoprivada i la sostenibilitat en el desenvolupament urbà.
Una edició sense protestes, però no exempta de crítica
Per primera vegada des de la seva arribada a Barcelona el 2022, The District ha obert les portes sense protestes per part de col·lectius que defensen el dret a l'habitatge.
Segons un comunicat del Sindicat de Llogateres, les entitats socials han decidit centrar els seus esforços en mobilitzacions contra el genocidi a Gaza i en la defensa de la Global Summud Flotilla, una iniciativa solidària internacional. Tot i que les entitats convocants fan una crida a la classe treballadora a mobilitzar-se.
Tot i això, el comunicat recorda que diverses empreses participants en el saló mantenen vincles directes o indirectes amb l'estat d'Israel, fet que ha generat crítiques en l'àmbit activista.