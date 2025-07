El govern impulsa la hisenda catalana amb nou Comissionat i Consell Assessor

El Govern de la Generalitat ha aprovat la creació del Comissionat i del Consell Assessor per al desplegament de la Hisenda Catalana, amb l’objectiu d’impulsar i coordinar les polítiques tributàries dins del nou model de finançament singular.

Santiago Ramón Arizón, expert en gestió tributària amb una àmplia trajectòria a IBM i en diversos projectes públics, ha estat nomenat Comissionat. Aquest nou càrrec dependrà directament de la consellera d’Economia i Finances i tindrà com a tasca principal fer una diagnosi de l’Agència Tributària de Catalunya (ATC) i elaborar un pla d’acció per reforçar-ne la capacitat operativa.

“💶 Catalunya fa un pas clau cap a la seva Hisenda pròpia | @RTVECatalunya



➕Info: https://t.co/U8HAqKu77B pic.twitter.com/lUNSquAMzq“ — RTVE Notícies (@rtvenoticies) July 22, 2025

El Consell Assessor, per la seva banda, actuarà com a òrgan consultiu i estratègic, donant suport al Comissionat amb recomanacions tècniques i impulsant iniciatives de millora. Estarà format per un màxim de cinc experts en fiscalitat, tecnologia o comunicació, designats per la consellera, i es reunirà com a mínim un cop al mes.

Amb aquests dos nous òrgans, el Govern vol garantir una transformació eficaç i coordinada de l’ATC cap a una hisenda pròpia, amb una estructura moderna i adaptada als reptes del nou sistema de finançament.

🔹 Objectiu

Impulsar el desplegament de la Hisenda Catalana dins del nou model de finançament singular.

🧑‍💼 Nou Comissionat: Santiago Ramón Arizón

Experiència: Més de 25 anys en consultoria i direcció de projectes.

Més de 25 anys en consultoria i direcció de projectes. Empresa anterior: IBM (responsable de tributs a Espanya, Grècia i Portugal).

IBM (responsable de tributs a Espanya, Grècia i Portugal). Projectes destacats:

Desenvolupament del sistema de gestió tributària de l’ATC, Egipte i Madrid.

Anàlisi de dades tributàries i sistemes d’autoliquidació.

Formació: Enginyer Superior de Telecomunicacions, certificacions SAP i DEC.

🧩 Funcions del Comissionat

Diagnosi inicial de l’ATC.

Elaboració d’un pla d’acció per a la formació del personal i assoliment d’objectius.

per a la formació del personal i assoliment d’objectius. Coordinació amb departaments i institucions.

🧠 Consell Assessor

Òrgan consultiu i d’orientació.

Donarà suport estratègic i tècnic al Comissionat.

Revisarà polítiques operatives i impulsarà iniciatives de millora.

Composició: Presidència + màxim 5 membres experts en tributs, tecnologia o comunicació.

Presidència + màxim 5 membres experts en tributs, tecnologia o comunicació. Periodicitat: Mínim una reunió mensual.

