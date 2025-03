¿Stalkea Nicole Wallace a sus ex novios? La respuesta, en La Revuelta | Mira el programa completo

Nicole Wallace ha entrado en el escenario de La Revuelta como corresponde a una auténtica estrella del audiovisual, vestida de gala, pero se ha comportado como corresponde a una joven de su edad. Y es que, pese a tener 8 millones de seguidores en Instagram y ser un auténtico icono juvenil, la actriz tiene tan solo 22 años, a punto de cumplir los 23, y se ha tenido que quitar los tacones cuando le han invadido las ganas de bailar.

¿Dónde tiene más seguidores Nicole Wallace?

Una de las varas de medir de la popularidad de los artistas en la actualidad es la cantidad de seguidores en las redes sociales, y el éxito que han tenido las series y películas que ha protagonizado Nicole Wallace han hecho que, a punto de cumplir los 23 años, cuente ya con ocho millones de seguidores en su cuenta de Instagram. Pero lo más sorprendente es el país de procedencia más habitual entre esos usuarios. México, Brasil o Italia figuran también en la lista, pero todas ellas por detrás de la India.

“Es muy raro tener ocho millones de seguidores. Me hablan en indio y no lo entiendo”, ha comentado la actriz. Eso sí, tener semejante cantidad de followers no impide que Nicole Wallace, como la mayoría de los jóvenes comunes y corrientes, cotillee a sus ex parejas en las redes sociales: “Sobre diez, un nueve”, ha respondido a la pregunta de Broncano sobre el “stalkeo”.