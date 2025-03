Yuval Raphael representará a Israel en Eurovisión 2025 con la canción "New Day Will Rise"

La emisora nacional israelí, KAN, seleccionó a la joven Yuval Raphael como la representante para la 69ª edición del Festival de la Canción que acogerá la ciudad de Malmö. La artista defenderá la canción "New Day Will Rise" sobre el escenario del St. Jakobshalle y participará en la Segunda Semifinal que se celebra el próximo 13 de mayo. La artista fue seleccionada a través del talent show de su país, The Rising Star.

Yuval toma el testigo de Eden Golan, la abanderada israelí en Malmö 2024. "Hurricane", la propuesta que defendió, consiguió el billete para la Gran Final al resultar ganadora de la Segunda Semifinal. Finalmente, Eden Golan acabó en un quinto puesto al recibir un total de 375 puntos.

Luxemburgo 1973 fue el año de debut de Israel en el Festival de la Canción. Justamente, en este país, la abanderada israelí Ilanit y su "Ey Sham" lograron un satisfactorio 4º puesto con 97 puntos. Cinco años más tarde de su primera aparición, se alzaron con el micrófono de cristal en París 1978 con Izhar Cohen & the Alphabeta con "A-ba-ni-bi". Al año siguiente, Gali Atari y Milj and Honey lograron el doblete con "Hallelujah" en la capital de su país.

Letra de "New Day Will Rise"

And even if you say goodbye

You'll never go away

You are the rainbow in my sky

My colors in the grey

My only wish upon a star

Sunshine in the day

The only song that my piano ever plays

And even if you say goodbye

You'll always be around

To lift me up and take me high

Keep my feet close to the ground

Are you proud of me tonight

Dreams are coming true

I choose the light

Nothing to lose if I lose you

New day will rise

Life will go on

Everyone cries

Don't cry alone

Darkness will fade

All the pain will go by

But we will stay

Even if you say goodbye

Et même si tu dis adieu

Tu ne partiras jamais

T'es l'arc-en-ciel de mon ciel bleu

Mes couleurs dans le gris

Et mon seul souhait sous un ciel d'art

Un rayon dans ma journée

La seule chanson que mon piano peut jouer

New day will rise

Life will go on

Everyone cries

Don't cry alone

Darkness will fade

All the pain will go by

But we will stay

Even if you say

New day will rise

Life will go on

Everyone cries

Don't cry alone

Darkness will fade

All the pain will go by

But you will stay

The love of my life

Mayim rabim

Lo yekhabu

Et ha'ahava

UNeharot lo yishtefuha

New day will rise

Everyone cries

Don't cry alone

Darkness will fade

All the pain will go by

But we will stay

Even if you say goodbye

A new day will rise

New dаy will riѕe