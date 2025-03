Reneix Montjuïc: la muntanya esdevindrà el nou cor de Barcelona

La Muntanya de Montjuïc té plans de futur: serà el nou cor de la ciutat. El govern de Jaume Collboni vol reinventar-la, amb més equipaments culturals i esportius, edificar la zona i construir habitatges de lloguer social, transformar la tan transitada avinguda Maria Cristina i pacificar la plaça Espanya.

L'alcalde vol que esdevingui la nova centralitat metropolitana i que es vagi reformant els pròxims deu anys.

En el marc de la remodelació, estudien fer arribar la línia 2 de metro, ampliar el MNAC i donar diferents usos a l'esplanada del Palau Sant Jordi. L'anunci s'ha fet des de la Fundació Joan Miró aquest dimecres en la conferència anual organitzada pel Col·legi de Periodistes.

“🚶‍♂️ Barcelona vol fer de la plaça d'Espanya una zona de vianants per on "es pugui caminar". 🗣️ @jaumecollboni : "Tornarà a ser una plaça" | @RTVECatalunya pic.twitter.com/vJYt2xwbXg “

Plaça Espanya comptarà amb una nova vorera al voltant de la font , ho connectarà tot amb passos de vianants i es faran zones verdes. També es transformarà l'avinguda de Maria Cristina en un gran passeig central , que servirà per afavorir l’accessibilitat ciutadana. Segons l’Ajuntament, la zona serà “una nova porta d’entrada” a la muntanya des de la ciutat.

Barcelona invertirà 2.800 milions d'euros per convertir Montjuïc en una nova àrea metropolitana

Es contemplen també altres projectes ja coneguts, com la transformació de la Fira de Barcelona, la renovació del Morrot , la recuperació dels jardins històrics de la muntanya i la consolidació del barri de la Marina del Prat Vermell , on es preveu la construcció de fins a 12.000 habitatges , la meitat protegits.

Per facilitar l'accés ciutadà a l'Anella Olímpica, el MNAC i els nous espais de la muntanya, tot remodelat, s'allargarà la línia de metro L2 fins a Montjuïc . Abans que s'executi, però, es modificarà el recorregut de l'autobús amb un recorregut similar, amb la nova línia X3 , que des del Paral·lel i Plaça Espanya tindrà parades a l’ Anella Olímpica, al carrer Foc i la Fira . Mentre que la línia 150 es convertirà en el Montjuïc Bus .

La transformació de Montjuïc inclou també augmentar la capacitat d'assistència als concerts. S'ampliarà la sala Sant Jordi Club , per poder acollir fins a 8.000 espectadors. També es renovarà el Palau Sant Jordi i fins i tot es modernitzarà l'Estadi i l'esplanada .

Recuperació del Palau d’Esports

També hi ha lloc per als esports. Barcelona desenvoluparà en els pròxims anys la recuperació del Palau d’Esports com a pavelló esportiu de ciutat, que a més tindria altres usos cívics i culturals.

L’última vegada que es feien jornades esportives va ser l’any 2000. Entre el 2000 i el 2008, va tenir usos culturals, però des del 2008 està tancat, i per això la ciutat té “el deure”, diu l'alcalde, de reutilitzar l'espai.