Trobada entre Illa i Junqueras al Palau de la Generalitat

Salvador Illa ha rebut aquest dissabte Oriol Junqueras al Palau de la Generalitat per primer cop d'ençà que Illa és president i Junqueras va recuperar la presidència d'Esquerra Republicana i a les portes de les 3 comissions bilaterals que se celebraran la setmana que ve. Ha estat una trobada anunciada públicament, que ha durat una hora mitja, però sense declaracions.

Segons el Govern, la reunió s'ha desenvolupat "en un clima de cordialitat", mentre que fonts d'Esquerra Republicana emmarquen la cita dins la ronda de contactes de la nova direcció dels republicans amb els principals representants polítics i socials de Catalunya, i d'una presa de contacte per abordar els diversos compromisos pactats entre socialistes i republicans quan aquests van donar suport a la investidura de Salvador Illa com a president de la Generalitat i de Pedro Sánchez al Congrés dels Diputats.

La reunió arriba a les portes d'una "setmana important", diuen des del Govern, després que republicans i socialistes acordessin la constitució de l'empresa mixta que gestionarà Rodalies i el seu calendari, i just abans de les reunions de la Comissió Bilateral i de la Comissió Mixta de Transferències, que seran dilluns que ve, i de la Comissió d'Afers Econòmics i Fiscals.

Està previst que en aquestes trobades s'abordin "afers rellevants en matèria d'infraestructures i economia" i que hi hagi avenços en el compliment dels pactes que ERC ha subscrit amb els socialistes, una condició que els republicans consideren indispensables per assolir nous pactes, com ara negociar els pressupostos de l'Estat.

Abans de reunir-se amb el president de la Generalitat, Oriol Junqueras ha encapçalat la reunió del Consell Nacional d'Esquerra Republicana . En el seu discurs, d'uns 10 minuts de durada, ha reivindicat el paper dels republicans a l'hora de "construir les majories que ens són imprescindibles per a fer la independència" i millorar la vida diària de la ciutadania. En aquest sentit, ha assegurat que seran exigents en el compliment dels compromisos adquirits amb els governs de Catalunya i d'Espanya en àmbits com "els ferrocarrils, la llengua i el finançament".

Calendari atapeït

La trobada entre Illa i Junqueras arriba en els dies previs a una setmana molt carregada políticament i marcada per diverses cites importants. D'entrada, el dilluns dia 24 està previst que el Palau de la Generalitat aculli les reunions de la Comissió Bilateral Estat-Generalitat i la Comissió Mixta de Transferències. La primera, la Bilateral, es va reunir per últim cop fa 2 anys, el 18 de febrer de 2022, tot i que segons l'Estatut s’hauria de reunir un parell de vegades a l’any. Pel que fa a la de Transferències, no es convoca des de fa més d'una dècada, i l'última data de l'1 de novembre de 2010.

D'altra banda, el divendres dia 28 es reunirà la Comissió Mixta d'Afers Econòmics i Fiscals Estat-Generalitat per abordar qüestions com el finançament singular i la gestió dels tributs a Catalunya. Aquesta trobada es farà 48 hores després de la reunió del Consell de Política Fiscal i Financera, que aplega en una mateixa taula el Ministeri d'Hisenda i representants de les comunitats autònomes. En l'agenda hi ha temes rellevants com ara la possible condonació parcial del deute que les autonomies arrosseguen amb l'Estat pel Fons de Liquiditat Autonòmica (FLA). L'acord del PSOE amb Esquerra Republicana per investir Pedro Sánchez contempla la condonació d'un 20% de la quantitat que la Generalitat deu a l'Estat, és a dir, d'uns 15.000 milions d'euros.

De si s'avança en la resolució d'aquestes qüestions en dependrà la disposició d'Esquerra de negociar els pressupostos de l'Estat. Els republicans ja van tancar la porta a establir converses amb el Govern català per als comptes d'aquests 2025, però amb relació als números de l'Estat mantenen congelada la negociació fins que es compleixin els compromisos adquirits per a la investidura de Sánchez a Madrid i d'Illa a Catalunya.