Jaime Palomera envia un missatge als polítics sobre l'habitatge: "Estem en una situació cada cop més insuportable"

El director de l'Àrea d'Habitatge i Ciutat de l'Institut de Recerca Urbana de Barcelona, Jaime Palomera, ha enviat un missatge als dirigents polítics després de rebutjar la tramitació de la llei per regular els lloguers de temporada: "Hauran de fer alguna cosa. Estem en una situació cada cop més insuportable. No havia vist res igual". Palomera considera "una autèntica jungla" la situació de l'habitatge i els lloguers de temporada que precaritza les condicions de lloguer: "S'hauria de fer amb l'habitatge el que s'ha fet amb el mercat de treball".

Palomera alerta que l'habitatge ja funciona com un producte de borsa: "Hi ha una utilització de l'habitatge com a actiu financer i és un mercat que funciona per expectatives". L'expert explica que la meitat dels habitatges dels darrers 15 anys els han comprat empreses amb almenys 8 habitatges.

Entre altres mesures, considera que cal analitzar com s'utilitza l'habitatge ja construït abans de decidir quants en calen de nous: "L'INE diu que tenim 90.000 habitatges buits o destinats a usos molt anòmals, que poden ser turístics o temporals".

També critica l'actual Llei d'Habitatge perquè considera que "és paper mullat perquè està plena de forats", ja que va deixar fora la regulació del lloguer de temporada, d'habitacions i per usos turístics. En aquesta línia, Palomera demana que es pugui regular i fer complir aquesta normativa a totes les comunitats autònomes.

L'especialista avisa com tota aquesta situació en l'habitatge està expulsant a la població local de les grans ciutats i, sobretot, està afectant les generacions més joves. Per aquest motiu, alerta que si no es fa res cada vegada hi haurà més "persones de més 40 anys obligades a compartir habitatge amb 4 unitats domèstiques".