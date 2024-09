Pisarello: "Junts va votar com votava l'antiga Convergència"

El primer secretari de la mesa del Congrés, Gerardo Pisarello, acusa Junts de "votar com votava l'antiga Convergència" en referència al seu "no" a votació de la proposició de llei pe regular el lloguer de temporada. En una entrevista al Cafè d'Idees,

En una entrevista al Cafè d'Idees, el diputat de Sumar explica que Junts els va avisar del 'no' a la proposició per regular el lloguer de temporada quan faltaven 3 minuts per la votació: "El compromís hi era". Va ser la portaveu de Junts, Míriam Nogueras, qui va avisar al grup que havia proposat la mesura que no votarien a favor.

“Es tractava de dur-la a tràmit per començar a discutir“

El primer secretari de la mesa del Congrés creu que hi havia consens, tot i que "hi havia forces que no estaven d'acord". El PNB, per exemple, "amb elements concrets". "Es tractava de dur-la a tràmit per començar a discutir", ha admès Pisarello qui confiava que Junts tindria "sensibilitat" per permetre la discussió de la regulació del lloguer de temporada: "No sé on anava adreçat el missatge que va voler llançar Junts"

Pisarello lamenta, un cop tombada al Congrés, les "conseqüències" del "canvi" de Junts en la regulació del lloguer de temporada: "Qui està celebrant avui són els grans especuladors i les grans immobiliàries".

Pisarello ha rebatut els arguments de Jordi Turull qui va esgrimir que la llei envaïa competències catalanes i assegura que "calen normatives més àmplies que són competència estatal".