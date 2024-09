Resum de notícies a Catalunya, 18 de setembre del 2024 | Illa presideix l'acte institucional de la Diada a Madrid i promet una Catalunya "implicada en la millora d'Espanya"

19:27

Ajuntament, empreses i institucions acadèmiques impulsen l’Aliança per a la Innovació de Sant Cugat

L’Ajuntament de Sant Cugat i una trentena d’empreses i institucions acadèmiques, tecnologies i de recerca han signat aquest dimecres un acord per impulsar l’Aliança per a la Innovació de la ciutat. L’objectiu, com ha destacat l’alcalde Josep Maria Vallès, és “crear un ecosistema interconnectat que fomenti la innovació, impulsi el talent i atragui inversions” per convertir Sant Cugat en un referent d'innovació i emprenedoria a nivell nacional i internacional. L’Aliança neix amb el suport, entre d’altres, de multinacionals com Hewlett Packard, Boehringer, GFT, Roche o Fluidra; sis centres universitaris; el Sincrotró ALBA; o entitats com ACCIÓ i la fundació Mobile World Capital Barcelona.