'Segundo premio', dels catalans Isaki Lacuesta i Pol Rodríguez, competeix als Oscars 2025

‘Segundo premio’, una obra dels catalans Isaki Lacuesta i Pol Rodríguez, ha estat escollida per l'Acadèmia de Cinema per optar a ser una de les cinc nominades a Millor Pel·lícula Internacional de la 97a edició dels premis Oscar. Es descarten, així, les altres dues candidates: 'Marco' i 'La estrella azul'.

La pel·lícula, participada per RTVE, s'inspira en la història del grup indie "Los Planetas". L'obra va ser la gran triomfadora del 27è Festival de Màlaga, després de guanyar la Biznaga d'Or a la millor pel·lícula espanyola.

Un retrat d'una banda dels anys 90

Protagonitzada per Daniel Ibáñez, Stéphanie Magnin i Cristalino, entre altres, retrata la mítica banda en el seu moment més difícil, a finals dels anys 90, quan el baixista i el bateria acabaven d'abandonar el grup, que encarava a un futur crític amb només el cantant -Jota- i el guitarrista -Floren- com a membres actius.

En declaracions a TVE, Isaki Lacuesta ha dit que es pren els Oscars "com un joc" i que és "important no prendre-s'ho de debò" perquè és per promocionar les obres, i així espera que sigui. El 17 de gener, l'Acadèmia de Hollywood donarà a conèixer totes les nominacions als Oscar 2025. I en la matinada del 3 de març se celebrarà la gala de lliurament.