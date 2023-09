El cantant Rodrigo Cuevas ens presenta el seu darrer disc: Manual de romería. En una conversa al Cafè d'idees amb Gemma Nierga i el sociòleg Rafa López, desgranem alguns dels darrers temes de l'àlbum i els seus videoclips, i parlem del paper del folklore en la seva música. I també explica per què ha decidit no anar al BenidormFest.

Cuevas destaca que al folklore sempre se li ha tingut tradicionalment "molta por i molt poc respecte", mentre això "està canviant molt" i "se li té molt poca por". "Ens acostem amb molta més llibertat. En perdre-li por, guanyes respecte. T'acostes amb més naturalitat, el fas créixer, t'empapa la vida, el gaudeixes com l'has de gaudir...", ha defensat.

En aquesta línia, el sociòleg ha destacat la recuperació de les arrels folklòriques, que són "la realitat d'un país, d'on ve un país": "A vegades ho veiem com una cosa rural, és que som rurals", ha reivindicat, i tot plegat amb una visió del segle XXI, i donant-li identitat i autenticitat. En la seva "anàlisi de fan", també ha advertit que Astúries "té un problema" que "es queda com un no res", en confondre's amb Galícia en algunes ocasions i el bable quedant desaparegut. "És veritat que ens confonen molt amb els gallecs i amb el res", ha reconegut el cantant.

Cuevas també ha defensat que el folklore en si no és masclista, sinó que és un vehicle, de la mateixa manera que "el reggaeton no és masclista, és masclista qui el canta". A més, assegura que en alguns casos el folklore també s'utilitzava per "trencar les opressions". "Puc utilitzar les melodies i les lletres que no són masclistes, per reivindicar precisament el contrari", ha defensat.

Al Manuel de romeria, l'artista canta a la naturalesa i a la llibertat. "És el que m'inspira. Visc enmig de la natura", ha dit. Un dels temes destacats de l'àlbum és Casares, un tema que agrupa tres estils, i amb un videoclip molt treballat. El col·lectiu que l'ha dirigit és "molt creatiu" i plegat de referències: "Els dones una cançó i es munten aquesta pel·lícula".