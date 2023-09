Nuevo misterio en 'La Promesa': ¿Por qué ha desaparecido Ramona?

Ramona llegó a La Promesa y todos creímos que por fin se sabría la verdad sobre el pasado de Jana y Curro. En cambio, la mujer no estaba muy dispuesta a soltar prenda sobre el posible asesino de Dolores. Primero previno a la doncella para que se marchara de Luján, pero después, tras releer una carta que su amiga le dejó en vida, ha querido ser sincera y estaba dispuesta a contarles todo lo que pasó. Ahora Ramona ha desaparecido y no ha acudido a la cita. ¿Por qué lo ha hecho? ¿O no lo ha hecho por voluntad propia?

¿Quién está detrás de la desaparición de Ramona? Jana y Curro acuden ilusionados a su cita con Ramona para que les cuente todo sobre su madre. En cambio, la mujer no llega. Podría estar de paseo, en la huerta o haber ido al pueblo, pero ninguna de esas opciones es correcta. Curro va a buscarla fuera y tampoco está, y si hubiera salido a Luján habría llevado un cesto que encuentran en el interior de la casa. Todo apunta a que se trata de una desaparición forzosa de Ramona, pero, ¿quién está detrás de este suceso? En verdad, podría ser cualquier persona relacionada con lo que pasó a Dolores, ¡incluso la misma madre de Mariana y Marcos! Pero si hay que señalar a alguien esa es Petra. Casualmente, la doncella personal de la marquesa también ha abandonado La Promesa. ¿Se habrá llevado a Ramona con ella justamente ahora que estaba dispuesta a contar la verdad? ¡No te pierdas la serie cada tarde en su nuevo horario, las 17:30, para descubrir cuál es el paradero de Ramona!

¿Está viva Dolores? Hace unos capítulos, Ramona confesaba a Jana que un tiempo después de lo ocurrido, ella vio a Dolores frente a su cabaña. "Se estaba poniendo el sol, y la vi a contraluz. No me confundí. De hecho, cierro los ojos y parece que la tengo delante como si hubiera pasado ayer. Yo me levanté para ir tras ella, pero lamentablemente no conseguí darle alcance. La llamé a voces, pero ella desapareció y se escapó entre los árboles", le cuenta a la doncella de La Promesa. Ahora, Ramona se disponía a contar todo sobre lo que pasó antes de la supuesta muerte de Dolores, pero tras la desaparición, la verdad vuelve a alejarse de Jana y Curro. ¿Conseguirán algún día saber la historia de su pasado?