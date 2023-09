El Parlament ha aprovat la moció presentada per ERC i Junts per a condicionar la investidura del pròxim president del Govern central a un "compromís" per a avançar cap a un referèndum. Els dos grans partits independentistes han aconseguit finalment l'abstenció de la CUP, que no estava garantida en un primer moment, la qual cosa ha permès aconseguir la majoria necessària perquè aquesta iniciativa tirés endavant. La resta dels partits han votat en contra.

D'aquesta manera, la cambra catalana marca les condicions als partits independentistes, claus, per a una eventual investidura del socialista Pedro Sánchez. El text ja havia estat pactar aquest dijous a la tarda i es va fer públic a última hora.

A més, els quatre grups sobiranistes també han celebrat el consens a favor de l'amnistia al Debat de Política General. ERC, Junts, la CUP i els comuns han provat l'acord dels tres partits independentistes sobre l'amnistia per als represaliats "per motius polítics".

Ple del Parlament durant les votacions de les resolucions Jordi Borràs | ACN





Illa rebutja de ple explorar un referèndum

En canvi, el PSC, tal com ja havia avançat, ha votat en contra de totes les propostes de resolució sobre referèndum i amnistia, i només ha votat a favor de la seva que apostava pel diàleg en el marc de la Constitució. “ "Si s'ha d'anar a eleccions, anirem a eleccions i que la ciutadania triï" “ A primera hora, el líder dels socialistes garanteix que no faran "ni un sol pas" pel camí de la "ruptura". El primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha rebutjat contundentment la possibilitat d'explorar les condicions d'un referèndum, tal com han pactat ERC i Junts per condicionar la investidura de Pedro Sánchez. "Si s'ha d'anar a eleccions, anirem a eleccions i que la ciutadania triï", ha afirmat en una entrevista a Rac 1. Posteriorment, a La Hora de la 1 de TVE, Salvador Illa (PSC) ha evitat especular sobre les negociacions d'investidura de Sánchez.