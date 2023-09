ERC i Junts han assolit un consens per no investir un govern progressista si no treballa de manera efectiva per celebrar un referèndum. Així ho detallen en una proposta de resolució acordada de manera conjunta en la prèvia a la votació de les resolucions del Debat de Política General. El document presentat manifesta que ''la resolució del conflicte polític entre Catalunya i l'Estat espanyol passa per la via política i democràtica'' i demana que ''Catalunya pugui decidir el seu futur col·lectiu a través d’un referèndum''.

Acord també per a l'amnistia ERC i Junts han sumat la CUP en la seva resolució conjunta a favor de l'amnistia. El text afirma que ''el Parlament de Catalunya ha de defensar la necessitat d'una llei d'amnistia per deixar sense efecte el que s'havia tipificat com a infracció penal o administrativa en relació a la defensa a l’exercici del dret a Autodeterminació de Catalunya''.