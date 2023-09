'4 estrellas' | ¿Jon va a ser padre? ¡Yolanda está embarazada!

¡Tenemos nuevo embarazo en 4 estrellas! Yolanda ya había comunicado a Jon que había notado un retraso en el período, y el test ha confirmado que está embarazada.

Hay que reconocer que a Jon no le sonríe mucho la suerte. Primero sufrió bullying en el instituto, después fue engañado cuando creía haber ligado con una chica por internet y, ahora, un nuevo disgusto tras su primera experiencia sexual. Recientemente veíamos cómo Jon perdía la virginidad con Yolanda y, aunque el joven asegura que tomaron precauciones, claramente no fueron suficientes. Ahora, Yolanda le ha pedido a Jon que la acompañe a un lugar, pero no sabemos si su intención será abortar o seguir adelante con el embarazo.

La madurez de Jon Jon representa lo mejor de la generación Z. Lejos de mostrar rechazo o rehuir del problema, el joven reconoce que es el cuerpo de ella el que va a soportar el embarazo y, por tanto, es a Yolanda a quien le corresponde tomar la decisión, mostrándole todo su apoyo sea cual sea esa decisión. Cuando Silvia dialoga con él para analizar la situación, Jon demuestra ser consciente de que, si bien no va a ser fácil, hará lo que sea necesario para sacar adelante a su futuro hijo o hija si la joven quiere tenerlo. Pero no todo el mundo tiene la suerte de tener unas familias tan comprensivas, dialogantes y proactivas como los Romaña-Lasierra. Es el caso de Yolanda, que está aterrada ante la posibilidad de que sus padres se enteren de su embarazo. Ante tal pánico, Javier y Silvia le ofrecen su casa como cobijo hasta que se tranquilice y encuentren la manera de actuar y comunicar la noticia.