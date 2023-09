El Carni comenzó el cuarto programa dejando claro que había tomado una decisión: quería abandonar El Conquistador. No logró superar la última prueba de expulsión, en la que tuvo que jugarse su plaza como nominado. Fue gracias a Polvillo, que se rindió, que pudo quedarse en el concurso. No estaba al 100% y tanto él como sus compañeros lo sabían. Sin embargo, todos le animaron a seguir luchando y parecía que eso le motivaba para continuar. La falta de comida y el cansancio acumulado, sumado al dolor de pecho del que se quebaja desde la primera prueba de esta aventura, cuando tuvieron que tirarse al mar desde un trampolín de 15 metros de altura, han hecho que vuelva a cambiar de opinión.

Los capitanes de cada equipo tuvieron que elegir a uno de sus miembros más fuertes para la prueba de inmunidad. Cesc Escolá escogió al Puma, pero no fueron ellos dos solos a escuchar la explicación del reto. Les acompañó El Carni con su mochila, listo para irse de Los Haitises. "Estoy lesionado del pecho desde que me tiré en la primera prueba. A pesar de que el médico me ve, yo no mejoro, me duele muchísimo, tengo mucha presión. No tengo nada de fuerza y abandono porque no puedo seguir".

Julian Iantzi intentó convencerle de que siguiera intentándolo: "Ahora es cuando hay que sufrir". Raquel Sánchez Silva no hizo solamente alusión a los límites físicos de El Carni, también de los mentales, que muchas veces juegan una mala pasada a los concursantes de El Conquistador. "No puedo, me duele el pecho. Estoy lesionado. No puedo", no dejaba de repetir una y otra vez. El Carni era considerado por muchos como el más débil del equipo Yocahu.

Finalmente, agarró su mochila y, entre lágrimas, se despidió de los concursantes, que no dejaron de animarle, incluso de otro equipo. "Esto es muy duro, no te sientas mal", le dijo Patxi Salinas, capitán de los Corocotes.