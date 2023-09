Las cosas están que arden en El Conquistador. El hambre, las picaduras de mosquito, dormir a la intemperie... El equipo azul de los Corocote llevan demasiado tiempo en el campamento infernal y el ambiente es un auténtico polvorín. La prueba de inmunidad, el Tronkoala, es una de las más duras, una auténtica batalla campal sobre barro. Los concursantes tienen que poner en práctica su resistencia y su fuerza, pero la estrategia y las alianzas entre equipos también son determinantes. Si dos equipos se coordinan para luchar contra el mismo, habrá uno de los tres que sera eliminado, inmediatamente. Una auténtica batalla campal.

Las normas impiden a los equipos establecer pactos o alianzas antes de comenzar la prueba. En la reunión previa de cada uno de los equipos, parece quedar claro que los capitanes Joana y Cesc coinciden en ir a saco a por los azules (Corocotes). Desde luego, los de Patxi Salinas son más en número y pelean a muerte. El capitán es el primero en entrar al barro de la forma más salvaje. Le tienen que llamar la atención en varias ocasiones. Finito y Keroseno recurren al juego más sucio y lanzan patadas a diestro y siniestro. Algunos pierden hasta la camiseta y se aferran a la batalla "como si estuvieran en una lucha grecorromana".

Finalmente, los Yokahu y las Atabey minan las fuerzas de los Corocotes, pero ¿ha sido por un pacto previo? La segunda fase enfrenta al grupo de la chicas con el de los los chicos. Ellos son más en número y el desequilibrio entre ambos equipos acaba tornando la balanza en favor de los Yokahu. Hace tiempo que necesitaban obtener una victoria y lo celebran al cantico de "¡Hoy comemos caliente!".

¡Son unos sinvergüenzas! ¿Traición?

Pero mientras unos celebran, los azules se sienten traicionados. Creían que las chicas irían a por los rojos, al que los Corocotes creían en equipo más fuerte. Las más afectadas son las chicas. "Son unas sinvergüenzas", se queja Nai, que esperaba que las Atabey se apiadasen, al menos, de ellas y las evitasen ir de nuevo al campamento infernal. "Nos estáis viendo cuatro putos días en el barro. Ellas, además, han visto lo mal que se pasa ahí y nos mandan otra vez ahí", continúa.

Para las verdes, tampoco ha sido nada agradable ver cómo los Corocotes iban a por ellas por ser las más débiles. "No es traición, es aliarse con el equipo contrario", aseguran. "El equipo de chicas somos nosotras, no hay traición a las chicas", concluye Joana. La cuestión es si esta alianza fue previa o no. Según los azules, fue durante el camino hacia la zona de prueba que las Atabey gritaron a los Yokahu: "¡Cómo en el laberinto!". Una señal para indicar que ambos mandarían a los azules al campamento infernal. Y vosotros, ¿de qué lado os posicionáis?