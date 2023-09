El Conquistador - El Carni abandona el concurso

El Carni decide abandonar El Conquistador. Sufre dolor en el pecho desde que participó en la primera prueba y, a pesar de que recibe atención médica, no nota que mejore su estado. "No tengo nada de fuerza y abandono porque no puedo seguir", asegura el concursante antes de recibir el abrazo del capitán del equipo Yocahu y uno de sus compañeros.