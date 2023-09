La pizza és un dels aliments més admirats per la població. La mengem als restaurants, la demanem perquè ens la portin al nostre còmode sofà o fins i tot la cuinem a casa. Però, si estem parlant en català i volem fer referència a l’acció de convertir la pasta en massa no podem quedar malament. Igual que no ens agrada anar a un restaurant i que la massa tingui textura de xiclet…

El primer que ens ve al cap quan pensem en l’acció de convertir la pasta en massa és el nostre fals amic del dia: Amassar. En català, el verb que cal fer servir amb el sentit de ‘convertir en pasta’ és pastar. Per exemple, pastem la massa de pizza, l’argila, el fang… i no amassem.

I quin és, doncs, el sentit d’amassar en català? Doncs amassar només vol dir ‘reunir una cosa en massa’. Per exemple, amassar una fortuna o amassar provisions. Un truc per recordar que amassar és un insult per la pizza és mencionar aquesta frase en veu alta: "Després de pastar la massa de la pizza, van engegar el pizzer a pastar fang."

