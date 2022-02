La palabra pizza nos llegó desde el italiano napolitano, es decir, del sur del país. Sobre el orígen etimológico de la palabra existen tres teorías, explicaban en El palabrero de Radio 5:

Cada 9 de febrero se celebra el Día Mundial de la Pizza y en Radio Nacional te proponemos recordar su historia, canciones que le han cantado, te damos todas las claves sobre cómo cocinarlas y algunas propuestas.

Lo fundamental para hacer la mejor pizza es “hacer una buena base”, explicaba el maestro pizzero Nacho Gil en ‘Gastrobocados’ de Radio 5. Para ello se necesita “mucha paciencia”, la que él hace “lleva mínimo 48 horas de fermentación. Lo conseguimos es que la masa no sea nada pesada. Hay otras pizzas que ponen mucha levadura e infla mucho la pizza. Ponemos poquita y conseguimos que sea muy ligera para el estómago”.

¿Cómo hacer una pizza saludable?

Gemma del Caño, especialista en seguridad alimentaria, explicó en Gente despierta cómo hacer pizzas saludables: “Es tan poco sano como queramos y lo importante es conocer los ingredientes”. “La clave está en lo que le pongamos encima a la pizza”.

Cocinar con queso y no con “una mezcla de grasas”. La masa de harina integral, mejor. Tomate sin azúcar añadido.

Además recomendó no poner más de tres o cuatro ingredientes a la vez. “Si pones demasiados, no se van a hornear bien. Van a quedar unos crudos y otros quemados”. Señaló que no conviene usar alimentos en crudo si tienen mucha agua, mejor cocinarlos primero, como los champiñones o las gambas, porque sino humedece la masa.