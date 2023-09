Segur que no és la primera vegada que sents l’expressió “l’any de la picor”. I si ho és, el que sí que tots sabem i n’estem segurs és que de l’any de la picor en fa moltíssim temps; però quant temps en fa exactament?, quin és el seu origen?, per què va ser batejat així? Descobrir-m’ho!

L’any 1471 va ser una època de molta fam a causa de la pèrdua de bona part de les collites. Per si no n’hi hagués prou amb la població desesperada per l’escassetat de recursos, durant aquell any també va haver-hi una plaga molt forta de puces arreu del territori català. Les puces no paraven de reproduir-se i van picar a gran part de la població, que estava massa dèbil i afamada per resistir-se a les picades… realment, si tinguéssim una màquina del temps seria un any a evitar.

Picada de pusa Pexels Pexels

Un cop acabada la plaga i passats uns anys, quan la població volia referir-se a un temps llunyà, va començar a fer servir aquesta expressió. De fet, hi ha gent que assegura que “l’any de la picor” és una versió curta de l’expressió original i que sonava aleshores. La frase deia així: “De l’any de la picor, que tothom gratava”.

Si vols aprendre curiositats com aquesta i moltes més no et perdis el programa 'Déu n'hi do' a RTVE Play Catalunya amb la Shalana.