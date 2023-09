Abans que aparegués la gramàtica normativa de la llengua catalana el 2016, l'expressió "déu n'hi do" que expressa la importància d'una cosa o d'admiració que produeix, s'escrivia separada. Ara, amb la introducció dels guionets s'indica que també es pot llegir com un sol mot, però encara no ho és. I què ha de passar perquè ho sigui? Alguns lingüistes defensen una forma tot unida: el "deunidó". Però els acadèmics, que són prudents i poc transgressors, encara no s'atreveixen a fer el pas de convertir-lo en una sola paraula.

El fenomen de convertir un sintagma en diversos elements en una unitat lèxica s'anomena lexicalització. En aquest cas, s'ha fixat com a substantiu "déu-n'hi-do" la locució "déu n'hi do". I des de 2016, el DIEC va admetre el mot compost en la reforma ortogràfica.

Shalana Rodríguez, presentadora del programa 'Déu n'hi do' disponible a RTVE Play Catalunya, s'apunta al fenomen del "deunidó" tot junt així també podrà fer servir el seu diminutiu "deudinoret" en una sola paraula. Sabies que, fins i tot, hi ha gent indignada per xarxes i ha creat la comissió #PutoGuionet per eliminar-lo. I tu, com ho veus? Amb guionet o sense?