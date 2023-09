Tras el secuestro de su padre, el doctor Iglesias Puga, el cantante Julio Iglesias e Isabel Preysler decidieron enviar a sus tres hijos a Miami. Chábeli, Julio José y Enrique dejaron su vida en Madrid para vivir en la mansión de 'papá', pero por poco tiempo. "Mi padre no quiso que viéramos que era un mujeriego y compró una casa al lado de la suya para nosotros", recuerdan los dos mayores. Los tres vivían con la abuela y con 'La seño', que hizo las veces de tutora, educadora y segunda madre. "Era muy estricta, no sabes la de veces que he desayunado lentejas, porque no las había cenado el día anterior", recuerda Chábeli.

Se llamaba Elvira Olivares y fue uno de los puntales de tres niños, sobre todo del pequeño. Enrique estaba muy unido a ella y a ella recurrió en el momento más importante y decisivo de su vida. 'La seño' le da los 500 dólares que necesita para grabar una demo con el tema 'Si tú te vas'. Solo ella sabe que Enrique quiere ser cantante. El joven se lo ha ocultado a sus hermanos y a sus padres. Era su gran secreto, un secreto compartido con Elvira.

Julio Iglesias sube a sus hijos, Julio José y Enrique, al escenario Gtres

Una pelea y diez años distanciados La noticia de que Enrique se lanza a cantar cae como una bomba en la familia. Julio Iglesias llama a su hijo y tienen una bronca descomunal. Así lo recordaba el joven años más tarde. "Tuvimos una pelea por teléfono. Me dijo, 'por qué haces esto', 'tú estás loco', 'por qué has hecho esto sin decirme nada', 'yo sé el que sabe sobre esto', 'no vas a conseguir nada sin mí'. Me peleé con él, hice las maletas y me fui de casa". Son muy parecidos, los dos son muy trabajadores y pelean por lograr sus metas. Julio tuvo celos de su hijo porque era el nuevo latin lover de las nuevas generaciones americanas. Algunos dicen que Enrique sigue su popio camino, otros dicen que sigue los pasos de su padre. Julio Iglesias cantó con Diana Ross, Enrique graba un tema con Whitney Houston. Cuando una periodista le comenta a Julio Iglesias que Enrique ha seguido sus pasos, él se queda serio y no reacciona. Enseguida ella le dice que "ha seguido sus pasos en la vida amorosa". El cantante cambia el semblante y se parte de risa: "¡No, qué va, yo en eso soy un campeón!", dice Julio, siempre competitivo, siempre queriendo ganar. Y Enrique lo ha heredado. "Siempre he querido vender más discos que mi padre, siempre he querido ser mejor que mi padre, ser mejor artista que mi padre...", decía. El cantante Enrique Iglesias ha llegado a lo más alto sin la ayuda de su padre Gtres