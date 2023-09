Un accidente de tráfico cambió la vida de Julio Iglesias, destrozando su sueño de ser una estrella del balón en el Real Madrid. Pero el destino le guardó esa estrella, aunque en el mundo de la canción. Tras ganar el festival de la canción de Benidorm, en 1968, comenzó una carrera ascendente, tanto en la música como en la prensa del corazón, de la que ha sido el indiscutible rey. A su lado, la reina de corazones. Julio Iglesias se casó con Isabel Preysler en 1971 y tuvieron tres hijos, que crecieron con un padre más ausente que presente.

El cantante se recorre el planeta, cantando y enamorando al público desde el escenario y a las mujeres, en la intimidad. Su fama como artista crece tan rápido como su fama de seductor. A España llegan ecos de sus conquistas. Julio es un mujeriego, dice la prensa con la que desayuna su mujer en Madrid. En 1978, siete años después de casarse, el cantante regresa a casa tras cantar en el Mundial de Argentina. Isabel Preysler le espera en el aeropuerto y le dice: "Tú me pediste muchas veces que me casara contigo y yo te voy a pedir una única vez que me quiero separar de ti".

Julio Iglesias posa con toda su familia, Gtres

La revista ¡HOLA! arrasa con la noticia y empieza el movimiento de fichas. Julio decide instalarse en Miami y acuerdan que los niños se queden en Madrid, con su madre. "Ella nos dijo: papá se va a ir a vivir a Estados Unidos y vosotros, por ahora, os quedáis aquí en España, conmigo", recuerda Chábeli. Ella tenía 7 años, Julio José tenía 5 y Enrique tan solo 3 años. La vida no cambió mucho para ellos. Su madre era la que estaba en casa, su padre era el que siempre estaba fuera. "No nos dimos cuenta. Yo creo que me enteré cuando nació Tamara", dice con humor Julio José Iglesias Preysler.

Pero el cantante lo vivió de otra manera. "La sensación de fracaso familiar perdura en mi alma. Pero mis hijos están protegidos por una buena mamá", decía meses después del adiós, ya instalado en Miami.

Julio Iglesias, el artista español más internacional Gtres

Son muchos los que creen que Julio Iglesias supo rentabilizar su vida sentimental: bien en sus canciones, bien a golpe de exclusiva. Uno de sus primeros éxitos, 'Gwendoline', con la que participó en el festival de Eurovisión. La letra se la inspiró una novia francesa que tuvo a los 20 años. Desde entonces ha exprimido sus historias sentimentales, sufriendo en los escenarios con temas un tanto lacrimógenos. Uno de sus discos más famosos y con más ventas fue Un hombre solo, en el que hay canciones como 'Lo mejor de tu vida', 'Intentando otra vez enamorarte', 'Procura hablarle tú', 'Que no se rompa la noche' y 'Un hombre solo'. Mucho se ha escrito sobre la destinataria de estos temas, señalando a Isabel Preysler.