El 4 de agosto, el actor Rodolfo Sancho envió un mensaje a la hermana de Edwin, Darling, al conocer la confesión del presunto crimen de su hijo, Daniel. "Es obvio que mi hijo tuvo algún brote psicótico o tenía alguna enfermedad mental", explicaba en el mensaje el actor.

En un primer momento, la mujer no contó nada sobre este Whatssap al tratarse de un número de teléfono desconocido: "No quise decirlo, porque yo no sabía si efectivamente había sido él. Ya estando aquí, en España, se ha verificado y el número corresponde a Rodolfo Sancho".