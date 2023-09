La festa major de la Mercè 2023 ha presentat la programació que comptarà amb escena musical, arts de carrer i cultura popular de forma gratuïta i adreçat a tots els públics. Entre el 22 i el 25 de setembre, les festes oferiran activitats en més de 16 escenaris musicals i amb més de 300 actuacions del Mercè Arts de Carrer.

02.02 min Barcelona escalfa motors per a les festes de la Mercè 2023 | Agnès Batlle

Balls tradicionals ucraïnesos, cultura popular catalana, el Piromusical amb música a càrrec del Sónar o, per primera vegada, un espectacle de drons des de la platja de la Barceloneta seran algunes de les propostes estrelles de la programació. La Mercè oferirà els concerts de noms com The Tyets, Els Catarres, Zoo, Triquell, Lildami, Ginestà, Buhos, Mushkaa o Suu.

La ciutat convidada de la festa major, Kíiv, oferirà actuacions amb propostes ucraïneses a càrrec de DakhaBrakha, Maryana Klochko, Daria Kolomiec, Poly Chain i Alyona Alyona.

'Mil veus per a Víctor Jara' Serà un dels espectacles destacats que consistirà en un concert de commemoració dels 50 anys del cop d’estat a Xile que combinarà texts amb cançons de mans de joves artistes catalanes i xilenes. També destaquen altres propostes com Pongo d’Angola, Ile de Puerto Rico o Bala Desejo de Brasil i iniciatives més locals com Rumba All Stars, Anna Colom amb Ángeles Toledano o Marina Herlop.

'Oasi MAC' Una de les novetats de la festa major d'enguany. Es tracta d'una zona acotada a l’àrea peatonal de Consell de Cent on els artistes oferiran les seves creacions a peu de carrer amb alguna sorpresa, com un espectacle amb mosaics o una dansa vertical.