50 años de carrera, el cariño del público y... una gran fortuna. Se dijo que por temporada televisiva llegó a cobrar tres millones de euros. Unos ingresos que, según el portal Vanitatis, la 'reina de las mañanas' gastó en caprichos como zapatos de diseño, bolsos, y hasta un colgante y sortija diseñados por Felipe González. ¿Cuánto ganó realmente María Teresa Campos? ¿Cuánto es lo que les queda a sus hijas y a su nieta? Nos lo cuentan en el programa Corazón, ¡dale al play al vídeo de arriba para no perderte nada!

Preocupación por Terelu

El último mensaje que Terelu ha publicado, ha despertado la preocupación de su entorno. Tras la muerte de María Teresa Campos, la presentadora se enfrenta al duro momento de la ausencia, siempre con el apoyo de su hija. "Mi mamá. El amor de mi vida, mi maestra, mi referente... Estoy desolada. No sé cómo voy a ser capaz de no verla, acariciarla, mimarla y sobre todo, ¡amarla!", ha escrito la hija de la presentadora en sus redes sociales junto a una imagen de ella con su madre. Trabajaron juntas por primera vez juntas en TVE en 1991 y tres décadas después, sus caminos se han separado.

Pero lo alarmante está al final: "Solo quiero desaparecer para estar a su lado", asegura públicamente. Unas palabras de Terelu que han generado inquietud y preocupación entre sus familiares y amigos. Un desgarrador mensaje que evidencia el duro momento por el que está pasando. Sin embargo, su hija, Alejandra Rubio, ha salido al paso con estas declaraciones: "No me he asustado porque la conozco, sé cómo es ella, Se quiso desahogar y lo puso. He hablado con ella, pero es su madre y yo no me meto en lo que ella tenga que decir de sus sentimientos", dice. Y es que Terelu le ha dicho que esté tranquila porque el pilar de su vida es ella.