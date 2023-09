María Teresa Campos: así fue su vida amorosa

Lazos de sangre se adentra en la casa de una de las mujeres más admiradas de la televisión, María Teresa Campos. La periodista y presentadora abrió las puertas de su casa para el programa producido por Televisión Española con Tesseo junto a sus hijas, Terelu Campos y Carmen Borrego. Las mujeres de la familia Campos estuvieron al pie del cañón para ofrecer la mejor entrevista posible y no evitaron ningún tema, entre ellos las relaciones amorosas de María Teresa Campos. Hoy, día en el que conocemos la noticia de su fallecimiento a después de sufrir una insuficiencia respiratoria aguda, recordamos quiénes fueron los grandes amores de la presentadora.

Mari Tere Campos, como la conocían inicialmente, siempre ha sido una mujer entregada a su trabajo, pero también ha tenido tiempo para su otra gran pasión: los hombres. La presentadora siempre reconoció estar dispuesta a enamorarse y sus hijas no dudaron en hablar sinceramente sobre este asunto, e incluso en bromear con la propia Teresa sobre ello.

“Sé que el amor es una parte muy importante de la vida de Teresa”, dice Carmen Borrego y no hay duda de ello, María Teresa Campos lo ha afirmado en diversas entrevistas de televisión a lo largo de los años. Para ella “el amor es la pieza que hace que todo encaje” y lo llevó a la práctica toda su vida con las diferentes relaciones que ha mantenido desde que saltó a la fama.

Su único matrimonio

La primera de ellas con su marido y el padre de sus hijas, José María Borrego, también periodista con el que coincidió en la radio. Se casaron en Málaga en 1964 y de ese matrimonio nacieron Teresa Lourdes y María del Carmen, las dos compañeras incondicionales de María Teresa.

Durante un tiempo fueron una familia feliz, pero poco a poco el matrimonio se desgastó y Mari Tere decidió viajar a Madrid con sus hijas para triunfar en el mundo del periodismo. "Mis padres en esa época tenían una relación por nosotras, ya no había amor", ha dicho Terelu durante la entrevista haciendo referencia a la relación que mantenían María Teresa y José María. Por aquel entonces, la presentadora ya había sido Directora de Informativos de Andalucía de RCE, pero sería con su traslado a Madrid cuando comenzaría realmente su viaje hacia el estrellato.

Aquella separación fue dura para toda la familia, pero sería aún mayor el golpe que sufrieron tanto María Teresa como sus hijas cuando José María se suicidó en 1984. La presentadora ha rechazado hablar de este asunto en el documental por respeto a sus hijas, pero ellas sí han querido hacer referencia a aquellos tiempos difíciles: “Con 17 años te hace madurar, no te voy a decir a base de hostias pero casi”, ha explicado la menor de las hijas, Carmen, que también ha dicho muy orgullosa que “era su ojito derecho”.

Tanto Carmen como Terelu han seguido su vida, pero arrastrando aquel complicado suceso que aún no han comprendido y por el que se preguntan los motivos. Sin embargo, siempre han hecho hincapié en que su madre no tenía la culpa del suceso, algo que se ha comentado en las revistas de la prensa rosa y que también ha querido dejar claro María Teresa de alguna forma en el documental: "Me afecta pero no por lo que muchos piensan. Yo sé lo que sé y ellas también lo saben". Sería lógico pensar que, después de aquello, María Teresa se hundió y decidió vivir en soledad pero no fue así, la periodista demostró su fortaleza y siguió adelante por sus hijas.