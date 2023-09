La societat i les institucions es comencen a mobilitzar per ajudar a les víctimes del terratrèmol al Marroc. Aquest diumenge ha arribat un primer contingent de la Unitat Militar d'Emergències (UME) per ajudar en les tasques de cerca i rescat de supervivents. Es tracta d'un grup de 56 militars i 4 gossos, que treballa a la zona situada a 25 quilòmetres de l'epicentre del terratrèmol.

Properament s'hi podrien afegir equips addicionals amb efectius enviats per les comunitats autònomes. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, va oferir ahir dissabte l'ajuda dels serveis d'emergències de Catalunya.

Protecció Civil ja ha brindat material i personal dels Bombers i dels Mossos per donar suport a les tasques de rescat, i ha coordinat l'oferiment de material i personal de Bombers de Barcelona.

Els Bombers de la Generalitat han posat a disposició de les autoritats marroquines equips del Grup d'Actuacions Especials (GRAE), del Grup Caní de Recerca (GCR), del Grup d'Estructures i Col·lapses (GREC) i del Grup Operatiu de Suport (GROS) per a la recerca amb drons.

Solidaritat ben encaminada

La Generalitat recorda que la manera més efectiva de canalitzar l'ajuda és amb aportacions econòmiques a les entitats i desaconsella col·lectes, enviaments d'aliments, medicaments o roba ja que poden provocar problemes logístics i no ser d'utilitat.

Del mateix parer és el president de l'ONG Azahara, Mohamed El Amrani, que en una entrevista a Ràdio 4 ha explicat que en poques hores han aconseguit recaptar uns 3.000 euros mitjançant una campanya de micromecenatge.

04.13 min Mohamed El Amrani: "Enviar material és poc eficient" | OLGA RODRIGUEZ

Segons El Amrani, la població marroquina s'està mobilitzant i està donant sang de forma massiva perquè és molt necessària. També fan falta menjar, aigua i medicaments. Ara bé, recomana vehicular la solidaritat a través d'aportacions dineràries a organitzacions de confiança i fiables que treballen sobre el terreny perquè a hores d'ara plantejar-se enviar coses de manera individual o independent és molt costós, logísticament complicat i trigaria molt a arribar.

La situació és més difícil a les zones rurals de l'Atlas, on algunes localitats han quedat completament esborrades del mapa. Psicològicament, el país encara està en xoc i no ha pogut assumir la magnitud de la tragèdia. Moltes persones han dormit al carrer i han passat la nit al ras per por a rèpliques.

01.55 min L'angoixa dels marroquins catalans que tenen el cap al seu país d'origen

El Departament d'Acció Exterior i Unió Europea ha publicat un llistat d'ONG a les quals es poden fer donacions si es vol ajudar la ciutadania marroquina afectada pel terratrèmol que ha sacsejat el país. La llista, que el Govern preveu anar actualitzant, inclou organitzacions com Oxfam Intermón, la Creu Roja i el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, que ha activat dos comptes bancaris i un servei de donatius a través de la plataforma Bizum.

La Delegació de la Generalitat al nord d'Àfrica ha atès més d'una trentena de trucades de catalans que són al Marroc i el 112 ha rebut 15 trucades de familiars afectats pel sisme de magnitud 6,8 que ha tingut l'epicentre entre Marràqueix i Agadir. Es treballa per recopilar informació sobre possibles afectats i es recomana seguir les indicacions de les autoritats i els equips d'emergència.

01.30 min Vivències personals relacionades amb el terratrèmol al Marroc

L'executiu català ha habilitat dues línies telefòniques per atendre emergències dels afectats. Les persones que són allà poden trucar al 00212.648.682.896, mentre que des de Catalunya es recomana trucar al 938.597.393. També hi ha disponible un número que atén per whatsapp. Es tracta del 0034.674.744.901. L'executiu demana que s'utilitzin aquestes línies només per a emergències i per prioritzar els casos més urgents.

El Comitè Català d'Ajut Humanitari d'Emergència es reunirà el proper dimecres 13 de setembre a la tarda per donar resposta a les necessitats immediates del país nord-africà. Els últims cops que es va convocar aquesta entitat, que s'encarrega de coordinar l'ajut humanitari del Govern, institucions, entitats i ONG's, van ser per la guerra d'Ucraïna i el terratrèmol de Turquia i Síria.