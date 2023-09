Greu terratrèmol al Marroc amb centenars de morts i ferits

El Govern de la Generalitat ha atès aquest dissabte més d'una trentena de trucades de catalans i catalanes que són al Marroc. També el telèfon d'emergències 112 ha rebut 15 trucades de familiars afectats pel terratrèmol sol·licitant informació. Es treballa per recopilar informació sobre possibles afectats i es recomana seguir les indicacions de les autoritats i els equips d'emergència. "Estem fent seguiment de les conseqüències del sisme i estem en contacte amb les autoritats pertinents", asseguren des del Departament d'Acció Exterior i Unió Europea.

L'executiu català ha habilitat dues línies telefòniques per atendre emergències dels afectats. Les persones que són allà poden trucar al 00212.648.682.896, mentre que des de Catalunya es recomana trucar al 938.597.393. També hi ha disponible un número que atén per whatsapp. Es tracta del 0034.674.744.901. L'executiu demana que s'utilitzin aquestes línies només per a emergències i per prioritzar els casos més urgents.

Ja s'han posat en marxa iniciatives per ajudar a la població afectada, com ara la del Fons Català de de Cooperació o l'associació AMICAL dels Immigrants Marroquins a Catalunya, que prefereix reunir material per enviar a la zona que no pas recollir diners perquè es corre el risc que acabin a les mans d'altres persones que les que realment els necessiten.

El Govern ha habilitat un lloc web amb informació sobre entitats fiables i contrastrades, i la manera de canalitzar ajudes perquè aquesta arribi de manera efectiva i segura a les zones afectades. El Comitè Català d'Ajut Humanitari d'Emergència es reunirà el proper dimecres 13 de setembre a la tarda per donar resposta a les necessitats immediates del país nord-africà. Els últims cops que es va convocar aquesta entitat, que s'encarrega de coordinar l'ajut humanitari del Govern, institucions, entitats i ONG's, van ser per la guerra d'Ucraïna i el terratrèmol de Turquia i Síria.

Des del Departament d'Acció Exterior assenyalen que estan "seguint l'evolució de les conseqüències del sisme". En aquest sentit, estan "en contacte permanent" amb consolats, autoritats locals i entitats catalanes sobre el terreny "per conèixer de primera mà les afectacions i operacions de rescat".

Milers de morts i de ferits El balanç oficial del terratrèmol de magnitud 6,8 registrat a la província d'Al Hauz, a prop de Marràqueix, parla de moment de 2.012 morts i 2.059 ferits, 1.220 dels quals de gravetat. El sisme es va registrar poc després de les 23.10 hores de la nit de divendres i va sacsejar la regió al sud-oest del país. L'epicentre es va localitzar a la localitat d'Ighil i va provocar l'esfondrament de nombrosos edificis a la zona i rodalies. 01.37 min Centenars de morts al Marroc per un terratrèmol de magnitud 6,8 A hores d'ara, el Ministeri d'Exteriors no té constància que entre les víctimes n'hi hagi cap de nacionalitat espanyola. Segons el ministre José Manuel Albares, la colònia d'espanyols registrats residents al Marroc és d'unes 18.000 persones. Que no hi hagi víctimes espanyoles no significa que el terratrèmol no tingui impacte a Catalunya. Segons l'Institut d'Estadística de Catalunya (IDESCAT), la població d'origen marroquí constitueix el grup més nombrós d'estrangers que resideixen a Catalunya. L'any 2022 constaven inscrites més de 235.000 persones, moltes de les quals tenen encara família o amics que viuen al Marroc o lligams amb aquest país. 01.27 min La comunitat marroquina a Catalunya viu amb tristesa el terratrèmol La sacsejada causada pel terratrèmol ha estat tan forta que s'ha pogut sentir en molts punts del sud de la Península Ibèrica. El telèfon d'emergències 112 d'Andalusia ha rebut una vintena de trucades procedents de diverses localitats de Huelva, Sevilla, Jaén, Màlaga i Còrdova. La primera de les trucades s'ha rebut a les 00.14 hores i se n'han comptabilitzat més de 20 procedents de municipis com Lepe, Almonte, Sevilla, Huelva, Dos Hermanas, Camas, Jaén, Màlaga, Marbella, Còrdova i Lucena. No hi ha constància que s'hagin produït danys personals ni materials.