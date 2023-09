Vivències personals relacionades amb el terratrèmol al Marroc

Abraçades molt esperades les que s'han vist aquest matí de diumenge a l'Aeroport del Prat, on han arribat els primers vols procedents de Marràqueix després del terratrèmol. La Faouzia, que viu a Barcelona, encara és allà. El terretrèmol l'ha agafat visitant la familia. Explica que la segona nit molts l'han passat al ras. Els que no marxaran són els metges voluntaris que es trobaven allà treballant. Això sí, han hagut de modificar la ruta prevista per ordre de les autoritats marroquines.