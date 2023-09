Afectacions a les Terres de l'Ebre pel pas d'una DANA per la península. La pitjor part se l'ha endut la part central i sud, i a Catalunya ha estat la zona del Montsià i la zona sud, on hi ha hagut més repercussions. Vilagrà i Elena visiten les zones afectades aquest dilluns per parlar amb els alcaldes, els quals reclamen "solucions estructurals" per uns fets que consideren "no són aïllats". Els aiguats han arrasat aquesta zona tres cops en cinc anys. Veïns, voluntaris i serveis d'emergències intenten fer net.

02.42 min El temporal torna a malmetre Alcanar: demanen més mesures a les administracions

Aquest dilluns, la carretera C-12 segueix tallada en un tram d'uns 8 quilòmetres entre Amposta i Tortosa, en els dos sentits, pels efectes dels aiguats d'aquest diumenge. A la C-12 s'hi treballa amb maquinària pesant i els Bombers de la Generalitat donen un cop de mà. El cos informa que s'estan reduint els agents, i que no hi ha cap risc de seguretat a la zona. Si bé, Bombers ha alertat que el vent pot impulsar incendis forestals a les zones on no ha plogut les últimes hores. També està tallada la carretera TV-3443 en un tram de cinc quilòmetres entre les dues capitals comarcals.

En total els Bombers van haver de fer 12 salvaments, 10 dels quals en vehicles i dos en edificis. També han quedat afectats 19 habitatges i 16 infraestructures. Dels habitatges, tres no podran ser habitats aviat, ja que tot i que no han quedat afectats estructuralment, sí que tenen força danys a les instal·lacions.

Inundada la Barra del Trabucador pel temporal de mar La Barra del Trabucador al Delta de l'Ebre ha quedat totalment inundada pel temporal de mar de les últimes hores després del pas de la DANA. Segons confirmen fonts de l'empresa Infosa, que gestiona les Salines de la Trinitat, aquest diumenge no van poder collir sal i aquest dilluns s'hi ha pogut accedir amb dificultats en vehicles tot terreny per reprendre la collita. L'empresa es troba a l'espera que el temporal vagi a menys per acabar d'avaluar els danys del temporal, que confien que no siguin "importants". Tot i que s'ha inundat, la barra del Trabucador no s'ha trencat.